Canciones de Taylor Swift desaparecen de publicaciones de Trump y la Casa Blanca

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Taylor Swift. Foto: Reuters.

Algunas canciones de Taylor Swift fueron eliminadas de videos publicados en redes sociales por la campaña de Donald Trump y la Casa Blanca, después de que la administración utilizara temas de la cantante estadounidense durante los últimos meses.

La campaña de Trump empleó dos canciones de Swift durante la última semana en su cuenta de TikTok. Una de las publicaciones utilizó referencias a títulos de canciones de la cantante para acompañar mensajes relacionados con el presidente de Estados Unidos, su administración y la frontera sur.

La publicación hacía referencia a temas como “Red”, “Everything Has Changed”, “We Are Never Ever Getting Back Together” y “The Last Time”, al tiempo que presentaba mensajes relacionados con Donald Trump.

¿Qué canciones de Taylor Swift utilizó la campaña de Trump?

Durante los últimos meses, la campaña de Trump y la Casa Blanca han utilizado distintas canciones de Taylor Swift en publicaciones de redes sociales.

En junio, la campaña de Trump publicó un video en una plataforma de videos cortos que utilizó la canción “I Knew It, I Knew You”, de la nueva producción relacionada con “Toy Story 5”. La publicación estaba acompañada por un mensaje en el que se afirmaba que nadie ama más a Estados Unidos y a sus ciudadanos que el presidente Donald Trump.

El video mostraba a Trump interactuando con niños en la Casa Blanca, bailando durante un evento de UFC y participando en un mitin.

De acuerdo con la información proporcionada, ese fue el tercer uso de una canción de Taylor Swift por parte de la administración Trump o su campaña durante los últimos meses.

En abril, la Casa Blanca también difundió un video sobre el equipo de Artemis II durante una reunión con Trump. La publicación utilizó “High Infidelity” de Swift e incluyó una parte de la letra de la canción.

Casa Blanca también utilizó canciones de Taylor Swift

La Casa Blanca publicó otro video en TikTok en noviembre con “The Fate of Ophelia”, una canción del álbum “The Life of a Showgirl”, lanzado el mes anterior.

La publicación incluyó imágenes de la bandera de Estados Unidos, monumentos y fotografías de Trump. El contenido generó reacciones en redes sociales.

Después de esa publicación, un portavoz de la Casa Blanca declaró a distintos medios que el video había sido creado con conocimiento de que los medios de comunicación lo difundirían ampliamente.

Las publicaciones con canciones de Swift se produjeron pese a que la cantante respaldó a Kamala Harris, entonces vicepresidenta y candidata demócrata, durante la campaña presidencial de 2024.

Swift también había expresado su rechazo a Trump durante la campaña presidencial de 2020.

Trump ha criticado públicamente a Taylor Swift

Después de que Swift respaldara a Harris en 2024, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su rechazo hacia la cantante.

Posteriormente, Trump volvió a referirse a Swift y cuestionó su popularidad después de que la artista manifestara su respaldo a la candidata demócrata.

Otros artistas también han solicitado a la administración Trump que no utilice sus canciones. Entre ellos se encuentran Sabrina Carpenter y Ariana Grande, quienes pidieron públicamente que se dejara de utilizar su música.

El equipo de comunicaciones de Trump ha utilizado distintas canciones populares en publicaciones que muestran acciones de su administración, entre ellas contenidos relacionados con la inmigración, operaciones militares de Estados Unidos contra Irán y el arresto del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

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