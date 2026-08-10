Panamá refuerza su frontera tras atentados del sábado en Colombia

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Panamá reforzó este domingo la frontera con Colombia tras los atentados ocurridos durante el primer día de gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, anunció el gobierno panameño, que recientemente descartó la incursión en su territorio de grupos irregulares colombianos.

El sábado, dos atentados realizados en diferentes puntos de Colombia dejaron como saldo de un policía muerto y varios heridos, durante las primeras horas en el poder del ultraderechista De la Espriella, que ha prometido enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo”.

Panamá y Colombia comparten la frontera selvática del Darién, de 266 kilómetros de longitud, un territorio inhóspito sin rutas terrestres donde históricamente han operado grupos irregulares colombianos.

Tras los atentados, el ministerio de Seguridad de Panamá informó que agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reforzaron su presencia en la frontera para “fortalecer la vigilancia y el control territorial”.

“La operación busca reforzar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad nacional y hacer cumplir el Estado de Derecho ante cualquier amenaza que pueda poner en riesgo la seguridad y paz de la población”, señaló el ministerio en un comunicado.

Los agentes fueron desplegados con uniforme militar y armas de guerra. Además, más de 15 embarcaciones fueron movilizadas en el Pacífico y el Atlántico. El objetivo es “bloquear todas las costas” y “nuestras fronteras” para “combatir de forma directa los grupos que delinquen”, afirmó el director general del Senafront, Larry Solís.

Algunos sectores panameños habían mostrado su temor a que grupos irregulares como el Clan del Golfo o rebeldes del ELN incursionaran en el país a través de la selva en caso de un recrudecimiento de las hostilidades durante el gobierno de De la Espriella.

Sin embargo, el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, descartó esa opción hace unos días basándose en información de inteligencia que, según él, comparten las autoridades panameñas y colombianas. “No hay ningún tipo de información veraz (…) debemos de tratar de evitar esparcir el miedo”, dijo Ábrego el pasado lunes al ser preguntado por periodistas.

El gobierno panameño anunció la medida a la vez que desarrolla junto a una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, maniobras militares para defender el canal de Panamá, y a cuya clausura está previsto que acuda el próximo jueves el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.