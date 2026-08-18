Tiroteo en colegio de Filipinas deja dos muertos y dos heridos

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Tiroteo en colegio de Filipinas deja dos muertos. FOTO: Reuters

Un tiroteo en un colegio católico de Filipinas dejó dos personas muertas, entre ellas el presunto atacante, y otras dos heridas este martes. El hecho ocurrió en el Ateneo de Zamboanga, ubicado en el oeste de la isla de Mindanao, de acuerdo con información de autoridades locales y de la institución educativa.

El alcalde de Zamboanga, Khymer Olaso, informó a una radio local que un estudiante de séptimo año logró entrar al plantel con un arma de fuego de alto calibre y una pistola calibre .45. La escuela confirmó posteriormente que dos personas murieron durante el incidente.

Estudiante entra armado al Ateneo de Zamboanga y abre fuego

Según el alcalde, un video muestra que el estudiante armado disparó primero contra un profesor que estaba sentado en una mesa, pero aparentemente no logró alcanzarlo. Después se dirigió hacia otra aula del Ateneo de Zamboanga.

Olaso explicó que en ese lugar el atacante disparó contra un estudiante, quien cayó tras recibir el impacto. Además, indicó que otras dos personas resultaron heridas durante el ataque.

El alcalde señaló que el estudiante que inició el tiroteo posteriormente se quitó la vida. Hasta el momento, la información proporcionada señala que la escuela confirmó un saldo de dos personas muertas.

Video del tiroteo circula en medios locales

Un video difundido por medios locales sugiere que el ataque pudo haber sido transmitido en vivo mediante Facebook. En las imágenes se observa el cañón de un arma mientras avanza por uno de los pasillos del colegio, con una perspectiva similar a la utilizada en videojuegos.

No se informó sobre el motivo por el que el estudiante llevó las armas al plantel ni sobre las condiciones de las dos personas reportadas como heridas.

Segundo tiroteo reciente en un centro educativo de Filipinas

Los tiroteos escolares en Filipinas son considerados poco frecuentes. Sin embargo, el ataque registrado en Zamboanga es el segundo ocurrido en un centro educativo del país en los últimos meses.

En junio, tres adolescentes murieron y 20 personas resultaron heridas durante otro tiroteo registrado en el centro de Filipinas, país del sudeste asiático de mayoría católica.

Las autoridades locales informaron sobre el ataque en el Ateneo de Zamboanga, mientras que la institución confirmó las dos muertes registradas durante el incidente.

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