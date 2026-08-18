De cara a su primer Palacio de los Deportes, en entrevista, Moenia explica qué significa este concierto en su carrera

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“Midi”, Alfonso y Jorge nos hablan de este nuevo reto. Foto: Oscar Gómez Cruz

Tras el lanzamiento de “Temporal”, su más reciente álbum, Moenia se prepara para presentarse por primera vez en solitario en el Palacio de los Deportes.

Como parte de la gira “Estamos Bien Tour”, la cita será el próximo 24 de septiembre. Antes de este importante concierto, en Unotv.com pudimos platicar con Alfonso Pichardo, Alejandro “Midi” Ortega y Jorge Soto, quienes compartieron sus impresiones sobre una fecha que marcará un momento especial en la trayectoria del grupo.

Moenia llega al Palacio de los Deportes con un nuevo reto

Para la agrupación, presentarse por primera vez en solitario en el Palacio de los Deportes representa un paso más dentro de una trayectoria que comenzó en espacios mucho más pequeños.

El grupo recordó que antes de llegar a escenarios de esta magnitud pasó por antros y discotecas, para después presentarse en recintos como el Teatro Metropólitan y, en años recientes, realizar temporadas en el Auditorio Nacional.

Ahora, el Palacio de los Deportes representa un nuevo reto para Alfonso, “Midi” y Jorge, quienes buscan que la presentación esté a la altura de la historia del grupo.

“Precisamente, si pretendes crecer, si pretendes dar pasos adelante en una carrera como la que tiene Moenia, evidentemente, dijimos que sí, emocionados. Un poquito de nervio al principio, pero es un nervio que canalizas en trabajo y en enfoque”, Explicó Alfonso, vocalista del grupo.

En este contexto, “Midi” agregó que se tratará de una presentación digna de uno de los venues más importantes en la Ciudad de México (CDMX).

“Se trata de un show digno del Palacio de los Deportes donde, además, a nosotros mismos nos ha tocado ver espectáculos increíbles. Yo fui a ver a Depeche Mode en el 94. (…) Imagínate lo que es presentarte ahí, sientes ese peso de presentar algo que represente toda la trayectoria de Moenia”, agregó.

¿Qué prepara Moenia para su concierto en el Palacio de los Deportes?

Aunque el grupo mantiene algunos detalles bajo reserva, adelantó que el concierto hará un recorrido por buena parte de su discografía.

La intención no es extender el espectáculo durante varias horas, sino condensar distintas etapas del grupo pionero del Synth-Pop en un show que tenga elementos de concierto y espectáculo.

“Obviamente, es un repaso casi por toda la discografía del grupo, sin necesidad de llegar a conciertos de tres horas. Sino condensar bien la carrera de Moenia, todas las diferentes facetas que tenemos en la música en un show que va a ser más que un show, un espectáculo realmente”, reveló Jorge.

Además, la agrupación confirmó que habrá invitados especiales, aunque prefirió no revelar sus nombres.

“Hay muchísimas cosas que se están planeando. La gente que nos ha ido a ver sabe que no nada más hacemos un concierto y ya. Saben que les damos más”, agregó Soto.

“Temporal”, un disco que busca conectar con distintos fans de Moenia

De acuerdo con el grupo, una de las características de “Temporal” es que contiene canciones capaces de conectar con diferentes tipos de seguidores, desde quienes prefieren temas como “Lo Prometí” hasta quienes encuentran afinidad con las canciones más oscuras e introspectivas.

“Hay quienes te van a decir que precisamente su tema favorito es ‘Lo Prometí’, pero otros se van a las canciones más oscuras o introspectivas que están también ahí en el disco. Hay de todo. Y como fue un disco que desde el principio se pensó, así como un proyecto completo, no es una colección de sencillos, sino es el álbum como tal”. Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia

Para el trío, esa intención también permitió que “Temporal” tuviera una identidad propia y que sus canciones fueran escuchadas como parte de un mismo proyecto.

“Sí hay una diferencia sutil en la energía que traen las canciones, el espíritu conductor tal vez”, destacó Pichardo.

El regreso del vinil también forma parte de “Temporal”

El álbum tiene además una particularidad en su formato físico, hasta ahora, “Temporal” solamente ha sido editado en vinil, además de estar disponible en plataformas digitales.

Para los integrantes de Moenia, este formato representa una conexión especial con una época en la que la música se escuchaba a través de un ritual distinto.

“Es un plus y para nosotros que somos de la generación que toda, bueno, de chavos nos tocaron los viniles a full y luego nos tocó la salida del vinil. Y ahora el regreso a esta idea. De que es la música más calientita y muy full y tener todo este ritual para escuchar un vinil nos emociona mucho poderlo hacer y lo cuidamos mucho, y por eso creo que también la gente lo aprecia”, explicó Alfonso.

¿Cuál es la canción favorita de cada integrante de Moenia?

Aunque “Lo Prometí” se convirtió en uno de los temas más reconocidos de “Temporal”, los integrantes del grupo tienen sus canciones favoritas del disco.

Jorge Soto señaló que “Tornados” es actualmente uno de sus temas preferidos, mientras que Alfonso Pichardo mencionó “Madrid”. Alejandro “Midi” Ortega, por su parte, explicó que recientemente volvió a conectar con “Repetir”.

Esta variedad también refleja la manera en que Moenia entiende la relación entre sus canciones y el público, una misma producción puede significar algo diferente dependiendo del momento que atraviesa cada persona.

“Todos tenemos diferente personalidad y también todos vivimos momentos distintos en donde cada una de estas canciones te puede conectar, dependiendo del momento que estés pasando. Y eso es lo padre de la música, no nada más con Moenia, sino con la música en general” Alejandro “Midi” Ortega, teclados y sintetizadores de Moenia

“Estamos Bien Tour” entra en una nueva etapa

Para el grupo, esta etapa de la gira, que comenzó hace un año, también ha significado encontrar nuevamente el ritmo del espectáculo, después de modificar el setlist, el escenario y las versiones de las canciones.

“La verdad es que no hemos parado de tocar. Hemos estado en casi toda la República Mexicana. Hemos estado en diferentes lugares promocionándolo, mostrándolo a toda la gente, a todo el público. Y ha sido muy padre ver la respuesta”. Jorge Soto, teclados y sintetizadores en Moenia

Con el paso de los meses, la agrupación considera que ya comenzó a sentirse nuevamente en casa sobre el escenario.

“Yo siento que ahorita, a un año de estar ya con el ‘Estamos Bien Tour’, estamos ya entrando en esa etapa de sentirnos en casa en la gira”, reconoció Alfonso.

Ahora, ese aprendizaje se trasladará a uno de los escenarios más importantes de su trayectoria.

Moenia está listo para hacer historia en el Palacio de los Deportes

Para el grupo, la presentación del 24 de septiembre en el Palacio de los Deportes representa una oportunidad para celebrar su trayectoria, presentar parte de su nueva música y compartir una noche especial con sus seguidores.

“Gracias por estar pendiente, por seguir todo lo que Uno TV nos ayuda a difundir. En este caso, reiterar la invitación para que nos acompañen en esta noche tan especial para nosotros, que es nuestra primera vez en el Palacio de los Deportes”, mencionó el vocalista.

Después de más de tres décadas de trayectoria, Moenia llega a uno de los escenarios que todavía tenía pendiente. El grupo sabe que la fecha representa un reto, pero también una oportunidad para mostrar hasta dónde ha crecido una propuesta que comenzó en espacios pequeños y, que ahora, busca conectar con miles de personas más.

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