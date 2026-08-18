¿Qué relación tiene Andy con la investigación por huachicol fiscal?

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Desde hace dos años, hay una investigación federal por huachicol fiscal que toca al hijo del expresidente López Obrador. Un testigo de la Marina declaró que Andrés Manuel López Beltrán coordinó operaciones para meter combustible desde Estados Unidos sin pagar impuestos.

La trama alcanza a más de 500 empresas. El combustible entraba por Tamaulipas disfrazado de aceite. Aduanas, Marina y Defensa abrieron la puerta.

La institución más golpeada es el SAT. Ahí despacha Antonio Martínez Dagnino, amigo íntimo de “Andy”, y su acompañante en el viaje a Japón. Nadie lo ha indagado.

La presidenta reduce el caso a una visa, pero el meollo es otro. Ahora debe decidir si gobierna para proteger el legado de su mentor o para impedir que el poder use al Estado como tapadera.

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