Activan búsqueda y rescate de dos pescadores desaparecidos en costas de Tonalá, Chiapas

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Dos pescadores desaparecidos en costas de Tonalá. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas, junto al municipio de Tonalá, activó un operativo de búsqueda y rescate para localizar a los pescadores, quienes permanecen desaparecidos luego de que su embarcación no regresara en el tiempo previsto a Bahía de Paredón.

De acuerdo con lo informado, las personas desaparecidas corresponden a los nombres de Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portelas Villegas. Ambos eran tripulantes de la embarcación “Inmensa.”

🚨 Se mantiene el operativo de búsqueda y rescate en las costas de Tonalá. En este segundo día de acciones, la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil sobrevuela entre 70 y 80 millas mar adentro para localizar la embarcación desaparecida. 🚁🌊 pic.twitter.com/T4dQI2Heif — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 17, 2026

El barco zarpó el pasado 13 de agosto. Sin embargo, el último contacto registrado fue el viernes 14, cuando se encontraban a aproximadamente 120 kilómetros de la barra de Paredón.

Debido a la falta de comunicación y al retraso en el regreso, la Secretaría de Protección Civil del Estado, por medio de la Dirección de Rescate Aéreo, desplegó una aeronave para realizar labores de búsqueda sobre el océano. Asimismo, en el operativo participan elementos de la Marina Costera de Chiapas y de Oaxaca.

A su vez, tres embarcaciones zarparon desde Bahía de Paredón, desde donde recorren la última ruta de los pescadores para así ampliar el operativo.

🚨🌊Activan acciones de búsqueda y rescate en costas de Tonalá



🛟 La Secretaría de Protección Civil del Estado y del Municipio de Tonalá activaron acciones de Búsqueda y Rescate tras el reporte de una embarcación pesquera con dos tripulantes, que no arribó a Bahía de Paredón. pic.twitter.com/VLCjKNzhgU — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 17, 2026

Labores de búsqueda no han arrojado resultados positivos

Sin embargo, hasta este lunes, las tareas de búsqueda y rescate siguen sin arrojar resultados positivos, por lo que las autoridades continúan en el hallazgo de los dos pescadores.

Por el momento, el Gobierno Municipal de Tonalá expresó su solidaridad y respaldo a las familias de Daniel y José Luis. De la misma manera, llamaron a mantener la esperanza.

Mientras tanto, las autoridades continúan con el operativo en aguas frente a la Bahía de Paredón, con recorridos marítimos y sobrevuelos.

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