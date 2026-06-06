EE.UU. derriba drones de Irán y el régimen responde con misiles hacia Kuwait y Bahrein

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Irán. Foto: AFP.

Estados Unidos derribó cuatro drones de Irán, lo que provocó que el régimen islámico disparara siete misiles contra Darién y Kuwait, países estratégicos de Washington, en un escenario sigue congelada la posibilidad de un acuerdo para terminar la guerra.

El pasado 5 de junio, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció que derribaron cuatro drones que se dirigían al estrecho de Ormuz.

En X, el Centcom justificó que “los drones de ataque representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional.”

A su vez, las fuerzas estadounidenses atacaron dos instalaciones de radar costero en Goruk y en la isla de Qeshm, en Irán, para “defenderse de nuevos ataques”.

“Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y preparadas para responder a una agresión iraní injustificada en legítima defensa”, destacó el Centcom.

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

Irán contraataca en represalia por el derribo de drones de Estados Unidos

En respuesta, Irán lanzó varios misiles contra “bases enemigas en la región” en los países de Darién y Kuwait, aliados estratégicos de Estados Unidos en el golfo Pérsico.

El Centcom explicó que el régimen iraní lanzó siete misiles balísticos; sin embargo, seis fueron interceptados, mientras que el otro no alcanzó su objetivo.

Bairén calificó el hecho como una “agresión descarada”, mientras que Kuwait advirtió sobre una “peligrosa escalada” en la violencia, pues se trata del segundo ataque contra ambos países en tres días, de acuerdo con AFP.

“Nos despertó una enorme explosión”, contó Reem, una madre egipcia de dos hijos, a la AFP en Kuwait. “Mis hijos estaban aterrorizados y yo no podía calmarlos”, agregó.

Cabe destacar que ambos países son ricas monarquías del golfo Pérsico y eran considerados como un refugio seguro. Sin embargo, quedaron en la primera línea de fuego de represalia de Irán desde el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra.

Sin negociación para terminar la guerra en Medio Oriente

Las recientes ofensivas ponen en riesgo el alto al fuego formal que entró en vigor desde el 8 de abril como un puente para llegar a una negociación que ponga fin al conflicto.

La cancillería iraní subrayó que los ataques de Washington suponen una “violación flagrante” de la tregua; asimismo, condenó “el comportamiento hostil y provocador” de Estados Unidos.

Mohsen Razaei, asesor militar del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, dijo que “las negociaciones están en un punto muerto y Trump debe romper este punto muerto”, en una entrevista con CNN.

Subrayó que, para llegar a un acuerdo, Washington debe desbloquear 24 mil millones de dólares de activos iraníes congelados en el extranjero.

Además, buscan mantener su enriquecimiento de uranio: uno de los puntos a los que más se opone Donald Trump, quien ha asegurado que Irán busca tener un arma nuclear, mientras que Teherán defiende que es para fines civiles.

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