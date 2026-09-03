Tiroteo en Mineápolis deja dos muertos y varios heridos

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Zona resguardada por autoridades. Foto: Reuters | Ilustrativa

Dos personas murieron y varias más resultaron heridas, entre ellas tres policías, durante un tiroteo registrado este miércoles en Mineápolis, Minnesota, Estados Unidos. El presunto atacante también murió, informó la policía local.

El portavoz de la policía, Garret Parten, indicó en conferencia de prensa que una persona murió en el lugar y otra falleció posteriormente en un hospital.

Tiroteo en Mineápolis deja heridos, entre ellos policías

De acuerdo con las autoridades, cuatro personas fueron trasladadas a un hospital después del ataque. Una de ellas murió mientras recibía atención médica.

Además, tres agentes de policía fueron llevados a un hospital. Dos de ellos resultaron heridos por disparos durante el incidente.

Una fuente hospitalaria citada por la AFP informó que ambos policías se encontraban en condición estable.

Uno de los agentes recibió un impacto de bala en una pierna, mientras que el otro era sometido a una cirugía. Las autoridades no detallaron qué lesiones presentó el tercer policía trasladado al hospital.

¿Qué se sabe del presunto atacante?

El sospechoso también murió, confirmó Parten, aunque el portavoz señaló que no estaba claro cómo falleció.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades tampoco informaron cuál habría sido el motivo del tiroteo.

La policía continúa con las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias en las que murió el presunto responsable.

El incidente provocó una respuesta de autoridades estatales y federales. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió al público que rezara por el estado tras el ataque.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó que agentes de la dependencia estaban respondiendo al incidente registrado en Mineápolis.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente una posible causa del ataque ni han dado a conocer la identidad de las personas involucradas.

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