Del Golfo de México al estrecho de Ormuz: los lugares que Trump quiere y ha renombrado

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Donald Trump ha firmado decretos para cambiar nombres de sitios. Foto: Reuters

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha generado polémica por proponer y, en algunos casos, cambiar el nombre de lugares. El caso más reciente es la propuesta de renombrar el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, no solo la ruta más importante para el petróleo mundial está en la mira del republicano, pues sus decisiones han impactado otros sitios y hasta un departamento gubernamental estadounidense.

Lista de nombres que ha cambiado o propuesto cambiar Donald Trump

Estrecho de Ormuz

En momentos en que el estrecho de Ormuz se encuentra en el centro del conflicto de Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, propuso renombrarlo con su nombre al asegurar que se encontraba bajo control estadounidense.

“Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por estrecho de Trump? Como el propio Estados Unidos, será más ‘sexy’ que nunca”, Donald Trump en Truth Social.

Tras la publicación del republicano en su cuenta Truth Social, la Casa Blanca publicó en redes sociales un mapa del Golfo con el nombre sugerido por Trump, y añadió: “Suena bastante bien”.

It's got a nice ring to it pic.twitter.com/Fmzc9iUu8u — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2026

Lago Ontario

A finales de agosto, Donald Trump ordenó cambiar el nombre del lago Ontario. Tras la firma de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, el nombre cambió a lago América.

“Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América con efecto inmediato”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Golfo de México

El Golfo de México se suma a la lista de cambios emprendidos por Donald Trump. El mandatario decidió renombrarlo como Golfo de América. Fue el pasado 20 de enero, cuando firmó un decreto que cambió la denominación del Golfo.

Tras la medida, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una carta a Google por cambiar el nombre en los mapas de su plataforma en Estados Unidos.

Departamento de Guerra, antes Departamento de Defensa

En septiembre de 2025, Trump anunció el cambio de nombre del Departamento de Seguridad a Departamento de Guerra. Con el cambio, se dijo, se buscaba “restaurar el nombre histórico”.

Desde su despacho oval, Trump afirmó:

“Es un nombre mucho más apropiado a la vista de cómo está el mundo ahora mismo”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

BREAKING: The Department of Defense ➡️ The Department of War 🇺🇸



President Donald J. Trump just signed an Executive Order restoring the name of the Department of War.



America First. Peace Through Strength.🦅 pic.twitter.com/jzk3MGQjpT — The White House (@WhiteHouse) September 5, 2025

Cambios en honor a Donald Trump

Aunque los cambios emprendidos por Trump no son los únicos, pues, en honor al mandatario, algunos sitios han cambiado de nombre.

Aeropuerto de Palm Beach

En julio de este año, el aeropuerto de Palm Beach cambió de nombre para ser el:Aeropuerto Internacional Presidente Donald Trump, convirtiendo al mandatario en el primer presidente estadounidense en ejercicio en darle su nombre a un aeropuerto.

El lugar, llamado por décadas Palm Beach International, recibió el nuevo apelativo gracias a una ley firmada en marzo por un aliado del mandatario republicano, el gobernador floridano, Ron DeSantis.

Foto: AFP

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