Mexicanos pueden cruzar a EE. UU. sin mostrar pasaporte: ve quiénes pueden usar la “visa láser”

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Cruce fronterizo. Foto: Cuartoscuro

Algunos ciudadanos mexicanos pueden cruzar a Estados Unidos sin mostrar el pasaporte cuando ingresan por tierra, ferry o una embarcación turística directamente desde México, mediante el Formulario DSP-150, conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) o “visa láser”.

El documento combina una visa de visitante B1/B2 con la tarjeta para cruzar la frontera y tiene, generalmente, una vigencia de 10 años.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo es emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos exclusivamente a ciudadanos y residentes en México que cumplen con los requisitos establecidos para obtenerla.

Y ojo: no significa que el documento sustituya al pasaporte para cualquier tipo de viaje. Su uso tiene límites específicos, tanto por la forma de entrada como por la distancia que se puede recorrer dentro de Estados Unidos.

¿Qué es el Formulario DSP-150 o “visa láser”?

El Formulario DSP-150 es oficialmente tanto una Tarjeta de Cruce Fronterizo como una visa de visitante B1/B2.

En la práctica, se le conoce principalmente como BCC o Tarjeta de Cruce Fronterizo y tiene el tamaño aproximado de una tarjeta de crédito.

El documento cuenta con gráficos y tecnología de seguridad y, generalmente, es válido durante 10 años después de su emisión.

Por ello, para algunos mexicanos que hacen viajes terrestres a Estados Unidos, representa una alternativa para cruzar la frontera sin tener que mostrar el pasaporte, siempre que se mantengan dentro de los límites establecidos.

¿Quién puede obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

El Departamento de Estado establece que las BCC únicamente se expiden a personas que sean ciudadanas y residentes en México.

Además, los solicitantes deben:

Cumplir con los estándares de elegibilidad para una visa B1 y/o B2

Planear permanecer en Estados Unidos no más de seis meses

Demostrar que tienen vínculos con México que los obliguen a regresar después de una estancia temporal

que los obliguen a regresar después de una estancia temporal Contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de presentar la solicitud

Entre los vínculos con México pueden encontrarse el trabajo, propiedades o familia.

¿Cómo se solicita la “visa láser”?

La solicitud de la Tarjeta de Cruce Fronterizo se realiza ante la Embajada o los consulados de Estados Unidos en México, siguiendo los procedimientos establecidos por sus secciones consulares.

Antes de iniciar el trámite, es importante revisar que se cumplan los requisitos, particularmente la ciudadanía y residencia en México, el pasaporte vigente y las condiciones de elegibilidad.

La tarifa corresponde al costo vigente de los servicios del Departamento de Estado.

¿Cuánto dura la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

La BCC tiene una vigencia general de 10 años.

Existe una consideración especial para los menores mexicanos de 15 años, quienes pueden pagar una tarifa reducida siempre que al menos uno de sus padres tenga una BCC vigente o esté solicitándola.

En esos casos, la tarjeta emitida con tarifa reducida vence cuando el menor cumple 15 años.

Si se paga la tarifa completa, el menor puede recibir una tarjeta con vigencia de los 10 años completos.

¿Hasta dónde puedes entrar a EE. UU. sin mostrar el pasaporte?

Aquí está uno de los puntos más importantes.

El beneficio de cruzar sin mostrar el pasaporte aplica cuando la entrada es por tierra, en ferry o en una embarcación de placer directamente desde México. Para viajar en avión, el pasaporte sigue siendo obligatorio.

Además, existen límites de distancia cuando se ingresa sin un Formulario I-94.

El límite depende del estado:

Texas y California: hasta 25 millas

hasta 25 millas Nuevo México: hasta 55 millas

hasta 55 millas Arizona: hasta 75 millas

También existe un límite de 30 días de estancia.

Es decir, deben cumplirse simultáneamente las condiciones de distancia y tiempo. Si se rebasa cualquiera de esos límites, se debe solicitar un Formulario I-94 en el mismo puerto de entrada.

¿Qué pasa si necesitas ir más lejos?

Si el viaje rebasa los límites establecidos, el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede emitir el Formulario I-94 de manera electrónica, después de verificar la tarjeta y los datos biométricos del viajero.

Por eso, antes de cruzar, conviene tener claro a dónde se va, cuánto tiempo se permanecerá y por qué vía se ingresará a Estados Unidos.

¿La Tarjeta de Cruce Fronterizo es una visa?

Sí. De acuerdo con el Departamento de Estado, el DSP-150 es tanto una Tarjeta de Cruce Fronterizo como una visa de visitante B1/B2.

Por eso, aunque comúnmente se le llame “visa láser”, no debe confundirse con un documento que permita entrar a Estados Unidos sin cumplir las condiciones de una visa de visitante.

Para quienes ya cuentan con una visa B1/B2 vigente, se recomienda confirmar con el consulado si su documento ya incorpora las funciones de la tarjeta de cruce fronterizo, pues en muchos casos ambos beneficios pueden estar contenidos en la misma tarjeta.

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