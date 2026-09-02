Irán ataca bases de EE. UU. en Emiratos, Kuwait, Baréin, Jordania e Irak

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Foto: AFP

Irán lanzó ataques contra objetivos militares estadounidenses en varios países de Medio Oriente, en respuesta a los bombardeos que Estados Unidos realizó contra territorio iraní, en la mayor escalada del conflicto entre ambos países desde julio.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que sus fuerzas utilizaron misiles y drones contra bases y posiciones estadounidenses en distintos puntos de la región, mientras Teherán advirtió que aplicará una “nueva estrategia” en el campo de batalla, la diplomacia y la confrontación del bloqueo económico.

¿Qué países fueron atacados por Irán?

De acuerdo con la información proporcionada, Irán afirmó haber atacado posiciones militares estadounidenses en:

Emiratos Árabes Unidos: el ejército iraní afirmó que decenas de drones atacaron sistemas de radar y posiciones estadounidenses en las bases de Al Dhafra y Al Minhad.

el ejército iraní afirmó que decenas de drones atacaron sistemas de radar y posiciones estadounidenses en las bases de Al Dhafra y Al Minhad. Kuwait: Irán aseguró haber lanzado misiles y drones contra la base aérea estadounidense Ali al-Salem y el alojamiento de un comandante estadounidense. Autoridades kuwaitíes reportaron un incendio en un complejo residencial alcanzado por un dron, con daños materiales y sin víctimas.

Irán aseguró haber lanzado misiles y drones contra la base aérea estadounidense Ali al-Salem y el alojamiento de un comandante estadounidense. Autoridades kuwaitíes reportaron un incendio en un complejo residencial alcanzado por un dron, con daños materiales y sin víctimas. Baréin: Teherán reivindicó ataques contra posiciones estadounidenses, mientras las autoridades bareiníes informaron que drones iraníes fueron interceptados y destruidos. En Baréin se encuentra el cuartel general regional de la Marina estadounidense.

Teherán reivindicó ataques contra posiciones estadounidenses, mientras las autoridades bareiníes informaron que drones iraníes fueron interceptados y destruidos. En Baréin se encuentra el cuartel general regional de la Marina estadounidense. Jordania: Irán afirmó haber lanzado un ataque con misiles balísticos contra un campo de entrenamiento de los Marines estadounidenses en el golfo de Aqaba. El ejército jordano informó que respondió a 13 misiles, de los cuales 10 fueron interceptados y tres cayeron en zonas remotas.

Irán afirmó haber lanzado un ataque con misiles balísticos contra un campo de entrenamiento de los Marines estadounidenses en el golfo de Aqaba. El ejército jordano informó que respondió a 13 misiles, de los cuales 10 fueron interceptados y tres cayeron en zonas remotas. Irak: los Guardianes de la Revolución afirmaron haber realizado ataques combinados con misiles y drones contra bases estadounidenses en Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí. Irán aseguró que el ataque destruyó un centro de mantenimiento, almacenes y un sistema de vigilancia estadounidense. Ni Irak ni Estados Unidos confirmaron el ataque.

¿Por qué Irán atacó posiciones de Estados Unidos?

Los ataques iraníes ocurrieron después de una nueva ofensiva estadounidense contra territorio iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas atacaron defensas aéreas, sistemas de radar, activos marítimos, infraestructura para colocar minas y centros de comunicaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Medios iraníes reportaron impactos contra varios objetivos cercanos al estrecho de Ormuz, una zona estratégica donde Teherán ha amenazado a los buques tanque que intentan transitar sin su autorización.

Foto: AFP

Irán afirmó que los ataques estadounidenses dejaron al menos 12 muertos, entre ellos personas que, según las autoridades iraníes, se encontraban en una boda en la localidad costera de Sirik. La información no pudo ser verificada de manera independiente por Reuters y funcionarios estadounidenses no hicieron comentarios al respecto.

El estrecho de Ormuz, otro punto de tensión

El estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de la disputa. Según la información proporcionada, antes de la guerra por esta vía marítima transitaba aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo.

Irán sostiene que mantiene cerrado el estrecho y ha utilizado su control como una herramienta de presión durante el conflicto.

Los Guardianes de la Revolución también afirmaron que dos petroleros se incendiaron después de chocar con minas en el Golfo. Por su parte, una compañía naviera nacional de Arabia Saudita informó que dos tripulantes filipinos murieron a bordo de un petrolero en el estrecho dos días antes.

Un conflicto que volvió a escalar

El intercambio de ataques representa el mayor choque directo entre Estados Unidos e Irán desde julio.

La guerra comenzó a finales de febrero con una ofensiva estadounidense e israelí contra Irán. Posteriormente se alcanzó un alto el fuego, pero éste terminó por nuevos desacuerdos relacionados con el control del estrecho de Ormuz y los ataques contra buques comerciales.

Estados Unidos ha mantenido un bloqueo naval sobre los puertos iraníes, mientras que Irán busca expulsar a las fuerzas estadounidenses de la red de bases militares que Washington mantiene en Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su país podría realizar ataques “mucho más duros” si Irán respondía a la ofensiva estadounidense.

Por su parte, el mando militar iraní advirtió que cualquier país que coopere con las fuerzas estadounidenses deberá asumir las consecuencias de sus acciones.

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