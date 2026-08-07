Tiroteo en escuela de Tailandia deja 9 muertos y 23 heridos; agresor mata a los abuelos, alumnos y profesores

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9 muertos y 23 heridos por tiroteo en Tailandia. Foto: AFP

Este viernes, un tiroteo en una escuela secundaria de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, Tailandia, dejó un saldo de nueve personas muertas, entre ellas los abuelos del presunto atacante, tres estudiantes y tres profesores. El adolescente señalado como responsable también murió, informaron las autoridades.

Además de las víctimas mortales, la policía de Tailandia reportó 23 personas heridas. Las autoridades no precisaron si el atacante murió por la intervención policial o si se quitó la vida tras los hechos.

Un adolescente mata a ocho personas en Tailandia. Primero a sus abuelos con una pistola y luego se dirige a su escuela, al norte de Bangkok, donde asesina a tres maestros y tres alumnos, precisa la policía en un comunicado #AFP pic.twitter.com/4IZNxaBBb6 — Agence France-Presse (@AFPespanol) August 7, 2026

Estudiantes relatan momentos de terror durante el ataque

Pawarisa Maylissa, alumna del plantel, relató que escuchó numerosos disparos provenientes del piso superior del edificio y que temió por su vida mientras buscaba refugio.

Otro estudiante, Purin Khumchoo, aseguró que el presunto agresor era conocido entre algunos compañeros por su interés en las armas y que, según versiones de estudiantes, era víctima de acoso escolar. También afirmó que el joven parecía tener experiencia en el manejo del arma con la que realizó el ataque.

La viceministra del Interior de Tailandia, Polapee Suwunchwee, informó que 15 alumnos resultaron lesionados al intentar escapar durante el tiroteo, mientras que el resto de los heridos fueron atendidos por los servicios de emergencia.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

🇹🇭 Un estudiante de 15 años mata a seis personas en un tiroteo en una escuela de Tailandia.



Un trágico tiroteo sacudió la escuela secundaria Debsirin Nonthaburi, situada en las afueras de Bangkok. El atacante, un estudiante de 15 años, mató a tres profesores y tres alumnos… pic.twitter.com/3DaCHjNSIh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 7, 2026

Gobierno de Tailandia lamenta el ataque

El primer ministro Anutin Charnvirakul calificó el hecho como un “incidente terrible” y afirmó que una tragedia de este tipo nunca debió ocurrir. También reiteró la postura del gobierno respecto a las restricciones para la posesión de armas de fuego.

De acuerdo con datos oficiales citados por las autoridades, Tailandia registra una de las mayores tasas de posesión de armas de fuego en el sudeste asiático, con alrededor de 10 millones de armas en circulación, equivalente a una por cada siete habitantes.

El ataque ocurre en un contexto de otros episodios de violencia en centros educativos del país. En febrero de este año, un adolescente abrió fuego en una escuela del sur de Tailandia, mientras que en 2022 un exagente de policía asesinó a 36 personas, entre ellas 24 niños, durante un ataque en una guardería.

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