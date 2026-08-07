EE. UU. niega que exista una orden de detención contra Adán Augusto

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Estados Unidos no tiene orden de detención contra senador. Foto: Cuartoscuro

La Embajada de Estados Unidos en México desmintió la existencia de una supuesta orden de detención contra Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y exsecretario de Gobernación.

La aclaración surgió después de que en redes sociales y algunos portales digitales circulara un documento que supuestamente atribuía a una corte estadounidense una solicitud de arresto contra el legislador mexicano.

Esta información es falsa: pic.twitter.com/4vhG7XO9Er — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 6, 2026

Embajada de EE. UU. marca el documento como falso

A través de sus canales oficiales, la representación diplomática compartió una captura de pantalla de la publicación donde apareció el supuesto documento y la acompañó con la leyenda:

“Esta información es falsa”.

Aunque hasta el momento la Embajada no ha emitido un comunicado más amplio sobre el caso, el mensaje fue suficiente para desacreditar la autenticidad del documento que comenzó a viralizarse durante la mañana.

¿Qué decía la supuesta orden?

La versión difundida, atribuida por usuarios de redes sociales al medio La Opinión de México y replicada por otras cuentas, aseguraba que una corte del Distrito Sur de Nueva York había emitido una orden de aprehensión contra Adán Augusto López.

En el documento se le atribuían presuntos delitos como delincuencia organizada, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, cohecho y uso indebido de funciones.

También afirmaba que una supuesta investigación alcanzaba a exfuncionarios, empresarios y actores políticos que colaboraron con el hoy senador de Morena durante distintas etapas de su trayectoria pública.

No existe evidencia oficial de una orden de arresto

La publicación que circuló en redes sostenía incluso que la supuesta orden no tenía carácter internacional y que sólo podría ejecutarse si el legislador ingresaba a territorio estadounidense.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos rechazó la autenticidad de esa información al catalogarla como falsa.

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