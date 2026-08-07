Continúan las labores de rescate y búsqueda de cuerpos en La Guaira, Venezuela

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Más de un mes después del doblete sísmico que golpeó La Guaira, Venezuela, continúan las labores de extracción de cuerpos entre los escombros. Voluntarios y rescatistas aseguran que decenas de familias quedaron incompletas tras el desastre. A su vez, piden que la solidaridad no disminuya mientras siguen las tareas de búsqueda.

Los equipos de rescate mantienen operaciones en la zona afectada con apoyo de organizaciones civiles, voluntarios y familiares de las víctimas. Quienes participan en las labores afirman que aún se requiere ayuda logística y humanitaria para continuar con la recuperación de cuerpos y la atención a los sobrevivientes.

Voluntarios han recuperado más de 200 cuerpos en La Guaira

Josué Delgado, voluntario y rescatista de la fundación Venezuela Te Ayuda, informó que junto con otros equipos han recuperado entre 210 y 220 cuerpos desde que ocurrió el sismo el pasado 24 de junio.

Explicó que durante los primeros días de búsqueda lograron rescatar con vida únicamente a ocho personas. Después, las labores se concentraron en la recuperación de víctimas que permanecían bajo los escombros.

Por su parte, Cristian Cúpero, integrante de los Topos Aztecas, señaló que actualmente colaboran en la evaluación de estructuras dañadas, aunque su principal tarea es la extracción de cuerpos en las zonas colapsadas.

Rescatistas llaman a mantener la ayuda para los afectados

Entre los voluntarios y habitantes de La Guaira persiste el llamado para que la ayuda continúe. Frases como “No nos olvidemos de La Guaira” y “Que la solidaridad continúe” reflejan la preocupación de quienes siguen enfrentando las consecuencias del desastre.

Héctor Méndez, integrante de los Topos Aztecas, pidió a la población mantener el apoyo hacia las comunidades afectadas y reforzar los actos de solidaridad con quienes perdieron a sus familiares y hogares.

Por último, Josué Delgado también hizo un llamado a que la tragedia deje una enseñanza sobre la importancia de actuar con mayor empatía y sentido humanitario. Afirmó que, pese al desgaste físico de los rescatistas, el compromiso con las familias afectadas es lo que mantiene en marcha las labores de búsqueda y recuperación en La Guaira.

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