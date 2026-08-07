Meta deberá pagar 567 mdd por daños a menores en Nuevo México, EE. UU.

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Meta es sancionada con 567 mdd en Nuevo México. Foto: AFP

Este jueves, un juez de Nuevo México, en Estados Unidos, ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares tras una demanda presentada por el estado. Según lo estipulado, la empresa causó una molestia pública y perjudicó a menores de edad con el funcionamiento de sus plataformas.

La resolución llega después de que en marzo un jurado condenó a Meta a pagar 375 millones de dólares al determinar que expuso a niños y adolescentes a depredadores en línea y engañó a los consumidores sobre la seguridad de Facebook e Instagram para los menores.

Meta pagará 567 millones de dólares por caso en Nuevo México

Además del pago, el juez impuso medidas que estarán vigentes durante cinco años para las cuentas de menores de Nuevo México. Entre ellas, Meta deberá limitar a 90 horas al mes el tiempo acumulado de uso de Facebook e Instagram para usuarios menores de 18 años.

La empresa rechazó la decisión y anunció que presentará una apelación. De acuerdo con reportes, aseguró que trabaja para mantener seguras sus plataformas y que ha sido transparente sobre los desafíos para detectar y eliminar contenido dañino y actores malintencionados.

Fiscalía de Nuevo México acusó a Meta de poner en riesgo a menores

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó a Meta en 2023 al acusarla de no proteger a los menores frente a los riesgos en línea. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los algoritmos de la compañía dirigían a adultos hacia contenido publicado por adolescentes y que la empresa ocultó estudios internos sobre los riesgos para los jóvenes.

Torrez afirmó que el fallo representa una victoria para las familias y los menores, y señaló que parte de los 567 millones de dólares se destinarán a tratamientos de salud mental, así como a programas de prevención y concientización sobre los riesgos en internet.

Meta enfrenta más demandas en Estados Unidos

El caso forma parte de una serie de procesos judiciales contra empresas de redes sociales por presuntos daños a la salud mental de niños y adolescentes. Más de 30 estados mantienen demandas similares contra Meta, mientras otros casos también involucran a TikTok, YouTube y Snap.

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