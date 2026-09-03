Tormenta severa azota Toronto, deja inundaciones, apagones y afectaciones

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Fotos: @ea.eatss via Instagram/via REUTERS

Una intensa tormenta azotó este miércoles la zona metropolitana de Toronto (GTA), en Ontario, Canadá, con lluvias torrenciales, granizo de gran tamaño, fuertes vientos y riesgo de tornado.

Asimismo, el fenómeno provocó inundaciones y caída de árboles y cables eléctricos, además de afectaciones en vialidades y transporte público. Autoridades emitieron diversas alertas por tormentas severas para Toronto y municipios aledaños.

Views from the aftermath of the storm in Toronto and other parts of the GTA 😳🌪️



Flying couches, falling trees and more! pic.twitter.com/VdJEiFfrh1 — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) September 2, 2026

Las lluvias provocaron inundaciones en distintos puntos de Toronto, incluida la Don Valley Parkway, una de las principales arterias de la ciudad, mientras que el servicio del metro tuvo interrupciones por la acumulación de agua.

A la par, algunos vehículos quedaron parcialmente sumergidos y cuerpos de emergencia atendieron reportes de árboles derribados y cables eléctricos caídos. En Brampton también se reportaron daños en inmuebles, incluido un techo destruido.

Breaking : Another Visuals show the when deadly storm hit's Toronto Canada. pic.twitter.com/6i4MkoJtFu — World Updates (@Updatesofwworld) September 2, 2026

Toronto Hydro informó que alrededor de 65 mil clientes se quedaron sin electricidad durante la emergencia, aunque la cifra disminuyó posteriormente a unos 45 mil. La tormenta también generó retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson y obligó a posponer un concierto de Salt-N-Pepa.

Las autoridades mantuvieron labores de limpieza y restablecimiento del servicio tras el paso del sistema meteorológico.

Streets of downtown, Toronto FLOODED with rain 😮 pic.twitter.com/uGf1YzPGkI — RTN (@RTNToronto) September 2, 2026

De igual forma, Environment Canada advirtió que las tormentas podían generar ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora, lluvias intensas y granizo de tamaño considerable. Las alertas para el área de Toronto fueron levantándose, aunque continuaron avisos por tormentas severas en partes del suroeste de Ontario.

Severe storms in Toronto tonight. Torrential rains and destructive wind.



This is the aftermath at Rogers Stadium. pic.twitter.com/QJjWLupRXI — 좋아⁷~⟭⟬~⊙⊝⊜~ ⟬⟭~🇨🇦🇰🇷 Joie💜 (@lists_n_sarcasm) September 3, 2026

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