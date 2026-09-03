Nicolás Maduro pide desestimar cargos en EE. UU. y alega inmunidad

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Foto: X de Nicolás Maduro.

El Nicolás Maduro pidió este miércoles 2 de septiembre a un juez de Estados Unidos que desestime los cargos penales por narcotráfico en su contra. Su defensa sostiene que debe contar con inmunidad como jefe de Estado de Venezuela frente a un proceso penal estadounidense.

Maduro permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero. Se declaró inocente de los cargos y tiene previsto enfrentar un juicio el 1 de junio de 2027, en caso de que no prospere su petición para desestimar el proceso.

ULTIMA HORA:



Nicolás Maduro presenta en NY, a través de su defensa, la moción en la que solicita se desestime todo el caso en su contra bajo el argumento de INMUNIDAD PROCESAL pues era presidente de Venezuela.



Dice que lo era de facto, lo reconozca o no EE UU.



En noviembre… pic.twitter.com/j2vBuqTBEg — Arturo Ángel (@arturoangel20) September 3, 2026

Maduro alega inmunidad como jefe de Estado de Venezuela

El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, presentó ante el juez federal de distrito Alvin Hellerstein una moción para desestimar la acusación. La defensa argumenta que el tribunal carece de jurisdicción debido a la inmunidad que, sostiene, corresponde a los jefes de Estado soberanos.

Pollack también señaló que los actos de los que se acusa a Maduro habrían formado parte de sus funciones oficiales. Además, afirmó que su cliente fue acusado falsamente y que rechaza las acusaciones.

Los cargos contra Maduro fueron presentados en un tribunal federal de Manhattan e incluyen acusaciones relacionadas con narcotráfico. Estos formaron parte de la base para la operación militar estadounidense en Caracas que terminó con su captura.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente desde 2019

La solicitud enfrenta un punto clave: Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela en 2019, después de cuestionar las elecciones de 2018. Washington también calificó como fraudulenta su reelección de 2024.

La defensa sostiene que esa postura no elimina la condición de Maduro como jefe de Estado. Pollack señaló que, a diferencia del caso del exlíder panameño Manuel Noriega, Estados Unidos no disputa que Maduro ejerció como jefe de Estado, sino la legitimidad con la que permaneció en el cargo.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, quedó al frente de Venezuela y aumentó la cooperación con la administración de Donald Trump.

¿Qué sigue en el proceso contra Nicolás Maduro?

Los fiscales estadounidenses tienen hasta el 2 de octubre para responder a la solicitud de la defensa.

Posteriormente, el juez Hellerstein celebrará una audiencia el 17 de noviembre para analizar la petición de desestimar los cargos. Si la moción no prospera, el juicio contra Maduro está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.