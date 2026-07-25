Incendios en España y Francia obligan a evacuar a más de 160 mil personas

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Evacúan a miles por incendios en España y Francia. Foto: AFP

Los incendios forestales en España y Francia mantienen en alerta a las autoridades y han obligado a evacuar a más de 160 mil personas. A su vez, las llamas siguen avanzando en la región de Burdeos y en los alrededores de Madrid. Por ahora, ambos países solicitaron apoyo de la Unión Europea para enfrentar la emergencia.

En España, más de 30 mil personas fueron desalojadas tras la unión de dos incendios forestales en el oeste de la Comunidad de Madrid, considerados por las autoridades como el peor registrado en la región. En Francia, la zona de Gironda, donde se ubica Burdeos, suma más de 141 mil evacuaciones desde el miércoles debido al avance del fuego.

🇫🇷 | Más de 110.000 evacuados mientras un masivo incendio arrasa la Gironda de Francia; 14.000 hectáreas quemadas. pic.twitter.com/ppoK2yxUWD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 24, 2026

Las autoridades no han reportado víctimas mortales en España, mientras que en Francia dos bomberos fallecieron el martes durante las labores de combate. Además, unos 40 elementos resultaron heridos.

Incendios en España y Francia mantienen miles de evacuados

En la Comunidad de Madrid, el incendio afectó municipios como Navas del Rey, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno. Ahí, miles de habitantes abandonaron sus hogares.

Las autoridades informaron que entre los evacuados hay al menos mil 200 personas adultas mayores o con discapacidad. Aunque las temperaturas descendieron, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advirtió que el viento podría complicar nuevamente las labores para contener las llamas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto participar en una reunión de coordinación de emergencias en Cenicientos, una de las localidades afectadas por el incendio.

🇪🇸 ESPAGNE : Alors que l'état d'urgence national est décrété, deux des trois énormes incendies qui font rage à l'est de Madrid sont "sur le point de fusionner" pour ne former qu’un "seul brasier", annonce le préfet de la région, avertissant du situation "hors de contrôle". pic.twitter.com/M5xDHdS3b8 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 24, 2026

Burdeos moviliza al Ejército para combatir el fuego

En Francia, el presidente Emmanuel Macron ordenó la participación del Ejército para reforzar las tareas de combate contra los incendios que amenazan la región vinícola de Burdeos.

Las autoridades francesas informaron que el fuego ha consumido más de 22 mil hectáreas, una superficie equivalente al doble del tamaño de París, además de destruir 100 edificios.

French authorities ordered the total evacuation of the Cap Ferret peninsula, a tourism hotspot on the Atlantic Coast, sending boats to remove people from an area threatened by a major wildfire https://t.co/EBDskSSOAC pic.twitter.com/D4HfskG1dV — Reuters (@Reuters) July 24, 2026

El primer ministro Sébastien Lecornu anunció el despliegue de mil militares, el envío de 1.5 millones de mascarillas para proteger a la población del humo y la incorporación de un avión militar A400M, equipado para lanzar hasta 20 toneladas de producto retardante sobre las zonas afectadas.

Fast-moving wildfires in southern France forced more than 10,000 people from their homes and campsites near the Atlantic coast, with military personnel assisting firefighters to contain the blaze https://t.co/8gQHkOp8GB pic.twitter.com/Cdblu52PTb — Reuters (@Reuters) July 23, 2026

Sequía y olas de calor agravan los incendios en Europa

Especialistas atribuyen la magnitud de los incendios forestales a la combinación de sequía y olas de calor que han afectado a Europa desde junio.

Un estudio del grupo World Weather Attribution concluyó que el cambio climático, impulsado principalmente por las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles, ha intensificado las condiciones que favorecen la propagación de incendios.

Además de España y Francia, Italia también enfrentó incendios esta semana, especialmente en la isla de Sicilia, donde un bombero perdió la vida durante las labores para controlar el fuego.

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