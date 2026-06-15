Tras terremoto de 7.8 en Filipinas, nuevo sismo de 6.2 sacude la isla

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Derrumbes, muertos y heridos tras terremoto de 7.8 en Filipinas. Foto: Getty

Este lunes, se registró un nuevo sismo de magnitud 6.2 en Filipinas, en Mindanao, misma isla donde la semana pasada se registró un potente terremoto de 7.8 el cual, hasta el día de ayer, cobró la vida de 65 personas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico sucedió a las 17:18 horas (hora local) a una profundidad de 112 kilómetros.

Filipinas sufre la devastación tras primer terremoto

El pasado 7 de junio, un terremoto de magnitud 7.8 se registró frente a la costa sur de Filipinas. Debido a ello, provocó la activación de alertas de tsunami en distintas zonas del Pacífico, la cual fue desactivada horas después.

No obstante, de acuerdo con las autoridades filipinas, el potente sismo dejó severas afectaciones en la isla, entre las que se encuentran:

65 muertos

Más de mil 400 heridos

40 personas desaparecidas

Al menos 724 mil personas afectadas

54 mil viviendas afectadas y 9 mil 900 casas completamente destruidas

Sin embargo, tras este nuevo sismo las afectaciones podrían acrecentarse, mientras los cuerpos de emergencia siguen con las labores de búsqueda, rescate y apoyo a la población.

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