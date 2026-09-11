Tren regional descarrila en Francia y deja 44 pasajeros heridos, uno de gravedad

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Tren regional descarrila en Francia y deja 44 pasajeros heridos. Foto: AFP

Un total de 44 personas resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren regional TER que transportaba a 180 pasajeros y cubría la ruta entre Ruan – Caen, en el norte de Francia, confirmó el fiscal de Ruan, Sébastien Gallois.

Entre los heridos, se reporta una mujer cuyo caso habría sido catalogado como de gravedad. La policía judicial de Ruan está a cargo de la investigación para “determinar las causas de las lesiones graves” de la mujer, dijo Gallois.

El accidente del tren ocurrió este viernes en el departamento de Seine-Maritime, entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, cerca de la comuna de Cléon.

Descarrilamiento ocurrió cerca de Cléon

De acuerdo con información de la prefectura de Seine-Maritime, el accidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas locales.

Un TER transportant 180 passagers et assurant la liaison Rouen-Caen a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime.



À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés.



140 pompiers sont engagés sur place… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026

Tras el incidente, autoridades locales y servicios de emergencia se movilizaron a la zona para atender a los pasajeros del tren.

Philippe Tabarot señaló que mantiene comunicación con el prefecto de la región, quien se trasladó al lugar para coordinar las acciones de emergencia.

El ministro también indicó que los equipos de la empresa ferroviaria estatal SNCF siguen de cerca la situación.

Atienden a pasajeros tras accidente de tren

La prioridad es brindar atención a las personas que viajaban a bordo del tren, informó SNCF Réseau.

La empresa ferroviaria también señaló que, después de atender a los pasajeros, buscarán restablecer las condiciones del tráfico ferroviario en la zona afectada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del descarrilamiento.

Tampoco se ha precisado la gravedad de las lesiones de las 20 personas heridas, debido a que el balance continúa siendo provisional.

Se espera que las autoridades y la empresa ferroviaria proporcionen más información conforme avancen las investigaciones y la atención a los pasajeros afectados.

“Se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, y SNCF cooperará plenamente con total transparencia”. Explicó la empresa

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