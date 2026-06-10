Trump amenaza a Irán: “Los vamos a golpear muy duro” tras derribo de helicóptero

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Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno lanzará nuevos ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz. Durante una declaración en la Oficina Oval este 10 de junio, aseguró que las fuerzas estadounidenses volverán a actuar militarmente mientras continúan las tensiones entre ambos países.

“Vamos a atacarlos y atacarlos muy duro”, respondió Trump al ser cuestionado sobre las consecuencias para Irán tras el incidente ocurrido esta semana. El mandatario confirmó que los bombardeos iniciados el martes continuarán este miércoles.

Trump confirma nuevos ataques contra Irán

Al ser interrogado por periodistas sobre una posible reanudación de bombardeos, Trump respondió afirmativamente y justificó la decisión por el derribo del helicóptero Apache estadounidense.

Según la versión de Washington, la aeronave fue alcanzada por un dron iraní en el estrecho de Ormuz. El mandatario señaló que los dos pilotos resultaron ilesos, aunque insistió en que Estados Unidos tiene derecho a responder.

Además, dejó abierta la posibilidad de ampliar las operaciones militares, aunque evitó confirmar si instalaciones estratégicas como plantas eléctricas o puentes serían objetivos potenciales.

Presiona a Irán para firmar acuerdo nuclear

Trump sostuvo que Irán ya aceptó no desarrollar armas nucleares y aseguró que existe un acuerdo prácticamente concluido.

“Todo lo que tienen que hacer es firmar un papel”, afirmó.

El presidente estadounidense acusó a Teherán de retrasar deliberadamente las negociaciones y aseguró que las autoridades iraníes “siguen dando largas” a un acuerdo que, según dijo, ya fue negociado.

Revela operaciones contra el petróleo iraní

Durante la misma declaración, Trump aseguró que Estados Unidos ha estado retirando millones de barriles de petróleo iraní cada noche, aunque no ofreció detalles sobre cómo se realizan esas operaciones.

De acuerdo con el mandatario, estas acciones han contribuido a evitar un incremento mayor en los precios internacionales del petróleo.

La escalada ocurre en medio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán, mientras el conflicto mantiene la atención internacional sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

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