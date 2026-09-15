Alex Saab, exministro de Venezuela, se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.

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Alex Saab. Foto: Reuters

El exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, durante una audiencia en una corte federal de Miami, Estados Unidos, luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

Saab es señalado por Estados Unidos como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. Su cambio de declaración ocurre después de que previamente se había declarado no culpable de los cargos que enfrentaba.

La información sobre la declaración de culpabilidad fue reportada por la agencia EFE, que señaló que Saab aceptó su responsabilidad por los delitos de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas tras el acuerdo alcanzado con los fiscales estadounidenses.

¿De qué acusaban a Alex Saab en Estados Unidos?

Saab enfrentaba cargos por conspirar para blanquear instrumentos monetarios, de acuerdo con la acusación formal mencionada en el proceso.

Según la información que había reportado Reuters antes de la audiencia, los fiscales estadounidenses sostenían que Saab había sustraído millones de dólares de un programa de asistencia social destinado a alimentar a venezolanos necesitados y que parte de esos recursos había sido transferida a cuentas bancarias en Estados Unidos.

El empresario nacido en Colombia había comparecido ante la jueza federal de distrito Kathleen Williams, en Miami, para cambiar su declaración.

Hasta antes de la audiencia, no estaba claro si Saab se declararía culpable, a qué cargos se referiría el cambio de declaración ni si el acuerdo contemplaría condiciones u obligaciones.

Saab ya había enfrentado otro proceso en Estados Unidos

El caso actual constituye el segundo proceso penal contra Alex Saab.

En 2020 fue detenido en Cabo Verde y, al año siguiente, extraditado para enfrentar cargos de blanqueo de capitales relacionados con un supuesto desvío de 350 millones de dólares de Venezuela mediante un plan de soborno.

Posteriormente, en diciembre de 2023, el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió un indulto a Saab como parte de un intercambio de presos.

¿Qué relación tiene el caso de Saab con Nicolás Maduro?

Saab ocupó el cargo de ministro de Industria de Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, antes de ser destituido por la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez en enero.

El proceso contra Saab ocurría mientras los fiscales federales estadounidenses se preparaban para llevar a Maduro a juicio.

Maduro se encuentra recluido sin fianza en una cárcel de Brooklyn después de declararse inocente de cargos de tráfico de drogas.

El exmandatario venezolano ha alegado inmunidad frente a la justicia estadounidense por haber sido líder de un país soberano. De acuerdo con Reuters, expertos jurídicos han considerado difícil esa batalla, entre otras razones porque Washington no reconocía a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019.

El juicio de Maduro está previsto para el 1 de junio de 2027.

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