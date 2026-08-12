Terremoto en Colombia: próximas horas serán críticas para rescatar a sobrevivientes

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Las próximas horas serán críticas para rescatar a sobrevivientes atrapados en escombros por el terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia. La crisis representa una “prueba de fuego” para el presidente de derecha recién electo, Abelardo de la Espriella.

En entrevista para A Las Nueve en Uno, el periodista de Red+Noticias, Maicol Buitrago, indicó que suman tres días de esta tragedia, considerada como la “más fuerte en la última década” por las autoridades.

Actualmente, cientos de rescatistas libran una carrera “contrarreloj” para buscar sobrevivientes entre los escombros.

Maicol Buitrago subrayó que las próximas horas serán “decisivas” para rescatar víctimas con vida en las ciudades afectadas en el occidente del Colombia por el terremoto; el periodista precisó que, solo en Cali, las autoridades han salvado a 87 personas hasta la mañana de este miércoles.

Terremoto pone a prueba al presidente de Colombia

El periodista precisó que esta catástrofe de Colombia representa una “prueba de fuego” para el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto.

Una de sus primeras acciones fue emitir la declaratoria de emergencia económica y social, que permite gestionar un crédito con el Banco Mundial y acelerar la reconstrucción.

¿Qué necesitan los damnificados?

Por el momento, el gobierno colombiano solo ha autorizado la ayuda humanitaria en insumos, pero no de brigadas extranjeras de búsqueda y rescate, pues cuentan con centenares de rescatistas por las condiciones geográficas del país.

En cambio, Colombia podría necesitar carpas para atender a las personas heridas, ante el colapso de la infraestructura hospitalaria, así como insumos básicos como agua.

Señaló que la reconstrucción será un “desafío a largo plazo” para los miles de damnificados.

Colombia enfrenta el desafío de atender a miles de familias damnificadas, que han dormido en los escombros de los edificios donde vivían.

Suman 202 muertos por sismo, según Medicina Legal

Maicol Buitrago destacó que suman 202 fallecimientos, conforme al conteo de cuerpos recibidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No obstante, el Gobierno mantiene una cifra de 181 decesos.

#ATENCIÓN| El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entrega información de los 122 víctimas identificadas, de un total de 202 cuerpos ingresados. #EmergenciaSismoChocó



Detalles en el comunicado 👇 pic.twitter.com/vL2QgWoiAR — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) August 12, 2026

Maicol Buitrago aseveró que suman:

Más de mil 100 viviendas destruidas

Más de 8 mil 300 inmuebles con daños

85 centros de salud afectados

Más de 800 instituciones educativas afectadas

El terremoto afectó principalmente a las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia; sin embargo, los daños se extienden a decenas de municipios aledaños y del suroccidente, como Buenaventura, principal puerto mercantil del país.

El Servicio Geológico Colombiano ha asegurado que las réplicas continuarán, lo que es “normal” en estas situaciones.

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