Trump desata polémica con video de IA donde “cura” a Robert De Niro y Julia Roberts de extraño síndrome

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Donald Trump FOTO: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras publicar un video creado con inteligencia artificial en el que aparece caracterizado como “Doctor Trump” mientras “diagnostica” a varias celebridades de Hollywood con el llamado “Síndrome de Delirio Anti-Trump”, un trastorno inventado que, según él, afecta a sus principales críticos en Estados Unidos.

En el clip, Trump aparece vestido con bata médica y estetoscopio para presentar un supuesto tratamiento dirigido a personas que padecen el llamado TDS (Trump Derangement Syndrome, por sus siglas en inglés), término que el republicano utiliza frecuentemente para referirse a quienes se oponen a él públicamente.

A lo largo del video, versiones generadas con inteligencia artificial de varias estrellas de Hollywood aparecen como supuestos pacientes describiendo síntomas derivados de esta condición ficticia.

Entre las celebridades que aparecen en la grabación destacan Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Julia Roberts, Rosie O’Donnell, John Leguizamo y Edward Norton, quienes aparecen hablando frente a cámara sobre los supuestos efectos que les ha provocado esta condición.

En una de las escenas, la versión creada por inteligencia artificial de Julia Roberts asegura sentirse afectada físicamente por el supuesto trastorno.

“Siento que he envejecido 20 años en los últimos dos. He estado muy preocupada. Realmente empezaba a preocuparme por mi futuro”, expresa la actriz dentro del video difundido por Trump.

Por su parte, el personaje generado con IA de Robert De Niro asegura que prácticamente ya no se reconoce y que incluso hacía infelices a quienes lo rodeaban.

Tras escuchar a sus “pacientes”, Trump presenta su particular tratamiento para combatir este supuesto síndrome.

Según explica en la grabación, la receta consiste en apagar las llamadas “noticias falsas”, rezar y consumir Coca-Cola Light cuando aparezcan episodios de ansiedad.

“Apaga las noticias falsas, reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida”, concluye el mandatario en el video de aproximadamente minuto y medio.

El llamado “Síndrome de Delirio Anti-Trump” es un concepto que el propio Trump ha utilizado en repetidas ocasiones para descalificar a sus detractores, especialmente a figuras públicas y celebridades que han expresado abiertamente su rechazo a sus posturas.

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