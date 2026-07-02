El Vaticano anuncia la excomunión de obispos por desafiar al Papa León XIV: conoce los detalles 

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Papa León XIV. Foto: Cuartoscruo.

El Vaticano confirmó este jueves la excomunión de seis obispos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, después de que la organización realizara la consagración de cuatro nuevos obispos sin autorización pontificia.

Excommunication decreed over Lefebvrite episcopal consecrations — Vatican News (@VaticanNews) July 2, 2026

El decreto emitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe señala que los ministros consagrados de la fraternidad se encuentran en cisma y advierte que los fieles laicos que adhieran formalmente al grupo también serán considerados cismáticos y excomulgados.

The Priestly Fraternity of Saint Pius X once again separates itself from Rome through illicit episcopal consecrations carried out against the Pope's will, despite the generous efforts of Pope Saints Paul VI and John Paul II, the decision by Pope Benedict XVI to lift the… — Vatican News (@VaticanNews) July 2, 2026

El decreto fue publicado un día después de que la Fraternidad llevara a cabo las nuevas ordenaciones en Suiza, pese al llamado del Papa León XIV para que desistiera de esa decisión. El documento fue firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

La medida afecta a los cuatro obispos recién consagrados y a los dos obispos que participaron en la ceremonia como consagrantes, al considerar que actuaron sin mandato pontificio.

¿Qué obispos fueron excomulgados por el Vaticano?

La excomunión alcanza a seis integrantes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X:

Michel Poinsinet de Sivry (Francia)

Marc Hanappier (Francia)

Michael Goldade (Estados Unidos)

Pascal Schreiber (Suiza)

Alfonso de Galarreta (España)

Bernard Fellay (Suiza)

De acuerdo con el decreto, los dos últimos participaron en la ceremonia como obispos consagrantes “sin mandato pontificio”, motivo por el cual también fueron sancionados.

El Vaticano calificó la ceremonia realizada en Suiza como un “acto de naturaleza cismática”.

¿Qué dijo el Vaticano sobre la Fraternidad San Pío X?

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe afirmó que los ministros consagrados pertenecientes a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X “se encuentran en cisma”.

Asimismo, indicó que los fieles laicos que adhieran formalmente al grupo serán considerados “cismáticos y excomulgados”, ampliando el alcance de las sanciones más allá de los obispos involucrados en las recientes ordenaciones.

La decisión fue anunciada un día después de las consagraciones realizadas por la fraternidad, que desatendieron la petición expresa del Papa León XIV de no continuar con ese proceso.

¿Qué dijo el Papa León XIV?

Antes de las ordenaciones, el Papa León XIV hizo un llamado público a la Fraternidad para que desistiera de su decisión.

“Les suplico desde lo más hondo del corazón: ¡reconsideren su decisión!” Papa León XIV.

Tras las ordenaciones, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, manifestó ante periodistas el “profundo dolor” existente dentro de la Iglesia por lo ocurrido.

Según Parolin, las ordenaciones “rompen la unidad de la Iglesia” y constituyen un “acto cismático” acompañado de “sanciones muy precisas”, entre ellas la excomunión de los obispos involucrados.

El cardenal añadió que esperaba que, pese a la situación, pudiera retomarse el diálogo para buscar una solución.

¿Quiénes son la Fraternidad de San Pío X?

La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X fue fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre y cuenta con alrededor de 600 mil fieles en distintos países.

El grupo rechaza las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965 y mantiene una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia católica.

Entre sus prácticas se encuentra la celebración de la misa según el rito tridentino, en latín y con el sacerdote de espaldas a los fieles.

La organización también defiende un modelo de sociedad patriarcal y un ideal de Estado teocrático, de acuerdo con la información difundida por Reuters.

¿Qué ocurrió en 1988 entre el Vaticano y la Fraternidad San Pío X?

La confrontación entre el Vaticano y la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X tiene antecedentes desde 1988.

Ese año, el entonces Papa Juan Pablo II pidió a Marcel Lefebvre que no realizara la consagración de cuatro obispos. La petición no fue atendida y las ordenaciones se llevaron a cabo.

Como consecuencia, los obispos fueron excomulgados de manera inmediata.

Posteriormente, en 2009, el Papa Benedicto XVI levantó esa excomunión, aunque las diferencias entre el Vaticano y la fraternidad continuaron.

La decisión anunciada este jueves marca un nuevo episodio en la relación entre ambas partes, luego de las recientes ordenaciones efectuadas sin autorización de la Santa Sede.

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