¿Cómo obtener tu e.firma del SAT por primera vez? Guía y requisitos

| 14:02 | Alejandra Guzmán | Uno TV
SAT
SAT. Foto: Cuartoscuro

Obtener la e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es tan complicado como pareciera. Es necesario tener a la mano los documentos solicitados por las autoridades y realizar una serie de pasos sencillos para lograrlo.

El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial, explica el SAT en su sitio oficial.

Requisitos para sacar la e.firma del SAT

Para obtener la e.firma, el SAT solicita:

  • Tener una cita en una oficina del SAT
  • Presentar una identificación oficial vigente en original
  • Llevar una memoria USB, de preferencia nueva
  • Contar con una CURP vigente o CURP temporal con fotografía, según corresponda
  • Proporcionar un correo electrónico al que tengas acceso
  • Presentar un comprobante de domicilio, cuando aplique

Durante la cita, la autoridad registrará los datos biométricos del contribuyente, entre ellos:

  • Fotografía del rostro
  • Huellas dactilares
  • Fotografía del iris
  • Firma autógrafa

Al finalizar el proceso, el contribuyente deberá firmar el acuse de generación del certificado digital.

¿Qué recibes al concluir el trámite?

Si el trámite es procedente, el SAT entregará:

  • El certificado digital de e.firma (.cer)
  • El comprobante de generación del certificado

En caso de detectar alguna irregularidad en la situación fiscal del contribuyente o de su representante legal, la autoridad emitirá un acuse de requerimiento de información adicional, el cual deberá atenderse en un plazo de 10 días.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Reserva Federal sube tasas de interés este 2026 por inflación y guerra en Irán

Negocios

Reserva Federal sube tasas de interés este 2026 por inflación y guerra en Irán

Precio del petróleo cae tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán y reapertura de Ormuz

Negocios

Precio del petróleo cae tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán y reapertura de Ormuz

Nuevas reglas de Banxico buscan facilitar envíos de dinero por apps

Negocios

Nuevas reglas de Banxico buscan facilitar envíos de dinero por apps

Más allá del futbol: Corea del Sur ya le ganó a México en educación, seguridad y calidad de vida

Negocios

Más allá del futbol: Corea del Sur ya le ganó a México en educación, seguridad y calidad de vida

Etiquetas: ,