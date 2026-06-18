¿Cómo obtener tu e.firma del SAT por primera vez? Guía y requisitos

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SAT. Foto: Cuartoscuro

Obtener la e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es tan complicado como pareciera. Es necesario tener a la mano los documentos solicitados por las autoridades y realizar una serie de pasos sencillos para lograrlo.

El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial, explica el SAT en su sitio oficial.

Requisitos para sacar la e.firma del SAT

Para obtener la e.firma, el SAT solicita:

Tener una cita en una oficina del SAT

en una oficina del SAT Presentar una identificación oficial vigente en original

en original Llevar una memoria USB , de preferencia nueva

, de preferencia nueva Contar con una CURP vigente o CURP temporal con fotografía, según corresponda

vigente o CURP temporal con fotografía, según corresponda Proporcionar un correo electrónico al que tengas acceso

al que tengas acceso Presentar un comprobante de domicilio, cuando aplique

Durante la cita, la autoridad registrará los datos biométricos del contribuyente, entre ellos:

Fotografía del rostro

Huellas dactilares

Fotografía del iris

Firma autógrafa

Al finalizar el proceso, el contribuyente deberá firmar el acuse de generación del certificado digital.

¿Qué recibes al concluir el trámite?

Si el trámite es procedente, el SAT entregará:

El certificado digital de e.firma (.cer)

(.cer) El comprobante de generación del certificado

En caso de detectar alguna irregularidad en la situación fiscal del contribuyente o de su representante legal, la autoridad emitirá un acuse de requerimiento de información adicional, el cual deberá atenderse en un plazo de 10 días.

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