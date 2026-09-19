Ataque armado en Los Mancera, Celaya, deja 2 muertos y 3 mujeres heridas

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Ataque armado en Los Mancera, Celaya. Foto: Uno TV

La noche de este este viernes, un ataque armado registrado en la comunidad de Los Mancera, en Celaya, Guanajuato, dejó dos hombres muertos y tres mujeres lesionadas, entre ellas una menor de edad.

La agresión ocurrió dentro de una vivienda donde se encontraban reunidas las víctimas. El inmueble se ubica a menos de dos kilómetros del Ecofórum de Celaya, donde este viernes estuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Posteriormente, tras recibir el reporte sobre el ataque, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender a las víctimas y comenzar con las primeras diligencias.

Ataque armado en Los Mancera deja dos hombres muertos

Al llegar a la vivienda, los elementos de emergencia localizaron a los dos hombres sin signos vitales. Las tres mujeres presentaban lesiones, por lo que fueron atendidas y trasladadas para recibir atención médica.

Entre las mujeres heridas se encuentra una menor de edad. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni se ha confirmado la detención de alguna persona relacionada con el ataque.

Asimismo, la zona donde ocurrió la agresión fue acordonada por elementos de seguridad para preservar posibles indicios.

Fiscalía investiga ataque en Celaya

Agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a las víctimas y determinar quiénes fueron responsables de la agresión.

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