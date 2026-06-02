CNA pide preservar el T-MEC y advierte que sin consenso la discusión podría ir a 2027

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La revisión del T-MEC podrá continuar hasta 2027 si México, Estados Unidos y Canadá no alcanzan consensos durante este año, afirmó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), organismo que además entregó una carta firmada por más del 90% del sector agroalimentario para respaldar la permanencia del acuerdo comercial.

Durante una conferencia realizada este martes, representantes del organismo señalaron que no existe una obligación para concluir las negociaciones en 2026 y que el tratado seguirá vigente mientras continúan las discusiones entre los tres países.

Juan Cortina Gallardo, expresidente del CNA, sostuvo que el mecanismo de revisión contempla plazos suficientes para seguir negociando en caso de que no se alcancen acuerdos durante el actual proceso.

“El tratado va a seguir; si no hay consenso se envía la discusión al siguiente año”, señaló.

Añadió que, incluso después de la revisión, existen periodos adicionales previstos dentro del acuerdo comercial, por lo que consideró que no es necesario acelerar decisiones que puedan afectar las condiciones actuales de intercambio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Cortina Gallardo reconoció que el proceso representa un desafío para el Gobierno mexicano, aunque insistió en que las negociaciones deben centrarse en alcanzar acuerdos que beneficien a los sectores productivos de la región.

Productores entregan carta para preservar el T-MEC

Como parte de las acciones del sector agropecuario, el CNA informó que entregó una carta a Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; así como a autoridades estadounidenses vinculadas con las negociaciones comerciales.

De acuerdo con Jorge Esteve Recolons, presidente del organismo, la misiva fue firmada por más del 90% de las instituciones relacionadas con el sector agropecuario de México. Además de organizaciones de Estados Unidos y Canadá.

El documento expresa la importancia de preservar el T-MEC y mantener el esquema comercial que actualmente opera entre los tres países.

Durante la conferencia, los representantes del organismo señalaron que la integración de las cadenas productivas ha permitido fortalecer el intercambio de alimentos en Norteamérica.

“Somos cadenas altamente integradas entre productores y consumidores de los tres países”, afirmó Esteve Recolons.

Indicó que la diversidad de climas, suelos y recursos naturales entre México, Estados Unidos y Canadá permitió desarrollar una relación complementaria que facilita la producción y comercialización de alimentos durante todo el año.

Sector agropecuario pide mantener el modelo actual

Juan Cortina Gallardo señaló que la mayoría de los productores agropecuarios se pronuncia por conservar las condiciones actuales del tratado comercial.

Explicó que la relación comercial entre los países ha generado un modelo de intercambio en el que Estados Unidos exporta granos a México, mientras que los productores mexicanos abastecen de frutas y verduras al mercado estadounidense.

Según expuso, esta complementariedad ha permitido mantener una oferta constante de productos agrícolas independientemente de la temporada.

Los representantes del CNA destacaron que preservar esta dinámica ayuda a garantizar el suministro de alimentos para consumidores de los tres países.

Estacionalidad preocupa al sector agrícola

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue el impacto de la estacionalidad en la producción y comercialización de alimentos.

Jorge Esteve Recolons explicó que limitar la disponibilidad de ciertos productos a temporadas específicas puede provocar incrementos en los precios para los consumidores.

Por su parte, Juan Cortina Gallardo señaló que algunos de los productos más expuestos a este fenómeno son:

Tomate

Berries

Pepinos

Pimientos

Los participantes coincidieron en que este tema deberá formar parte de las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.

También señalaron que mantener una producción complementaria entre los tres países contribuye a reducir los efectos de la estacionalidad sobre la oferta alimentaria.

Arancel al tomate y mercado del azúcar entran en la discusión

Durante la conferencia, Jorge Esteve Recolons abordó el impacto que ha tenido el arancel de 17% aplicado al tomate mexicano.

Según explicó, esta medida coincidió con una reducción cercana al 20% en la superficie sembrada de tomate en México, situación que derivó en menores exportaciones hacia EE. UU.

El dirigente agregó que las condiciones climáticas también influyeron en la reducción de la producción.

Recordó además que medidas comerciales aplicadas anteriormente al tomate provocaron aumentos en los precios del producto para los consumidores.

Respecto al mercado de edulcorantes, Juan Cortina Gallardo señaló que julio será un mes relevante para determinar si se corrige el desbalance existente en el comercio de azúcar.

Los representantes del organismo indicaron que continuarán las reuniones con integrantes del sector privado para abordar asuntos relacionados con el gusano barrenador, los aranceles al tomate y otros temas vinculados al comercio agroalimentario.

Nueva ronda de negociaciones será el 15 de junio

Jorge Esteve Recolons informó que participará en una nueva ronda de negociaciones relacionadas con el T-MEC el próximo 15 de junio en Washington.

En el encuentro también participarán Julio Berdegué y Marcelo Ebrard.

El presidente del CNA reiteró que el sector agropecuario mantiene interés en que las conversaciones sean exitosas y permitan preservar las condiciones comerciales que actualmente operan entre México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, insistió en que no existe una fecha límite para alcanzar acuerdos durante este proceso de revisión y que, en caso de no lograrse consensos este año, las discusiones podrán continuar durante 2027.

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