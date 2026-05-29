Concluye la primera ronda de revisión del T-MEC; diálogo continuará en Washington, confirma Ebrard

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Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: @m_ebrard

La primera ronda formal de revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá concluyó este viernes con el sector automotriz y las reglas de origen como temas centrales de las negociaciones, confirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, a través de un mensaje grabado.

“Concluimos las conversaciones ya con la delegación norteamericana, que viene encabezada por el embajador Goettman, que es el segundo a cargo de USTR. Tuvimos conversaciones antier, ayer y hoy”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

📣 Mensaje del secretario @m_ebrard tras concluir con saldo positivo la primera ronda formal de la revisión del #TMEC.



🇲🇽🤝🇺🇸 México y EE. UU. avanzan con diálogo cordial en reglas de origen, sector automotriz e integración regional.



📍Próxima ronda: 16 de junio en Washington. pic.twitter.com/jWoxQzBLKR — Economía México (@SE_mx) May 29, 2026

La Secretaría de Economía informó que las conversaciones avanzaron “de manera ordenada” y estuvieron enfocadas “en una agenda orientada a fortalecer la competitividad de la región”.

“Hablamos de reglas de origen, hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente. Hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto y una muy cordial conversación”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

De acuerdo con Ebrard Casaubón, a mediados de junio se retomarán los encuentros en Washington, la capital de Estados Unidos, para luego conversar en México con la representación comercial norteamericana.

“Los siguientes pasos son: el 16 de junio tenemos que ir a Washington, nos corresponde la segunda ronda que vamos a tener, y ya tenemos prevista la del 20 de julio, que va a tener lugar aquí en México. Entonces, ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión, como está previsto por nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Por su parte, la Secretaría de Economía, en un comunicado, precisó:

“Ambos países llegaron a la mesa de negociación con una posición sólida, sustentada en evidencia, y con la disposición de construir acuerdos que beneficien a las y los trabajadores, a la industria y a los consumidores de los tres países”. Comunicado de la Secretaría de Economía

#ComunicadoEconomía 🗞️



🇲🇽🤝🇺🇸 México y Estados Unidos concluyen con saldo positivo la primera ronda formal de la revisión del #TMEC



🔗 https://t.co/WLkYyEw71T pic.twitter.com/5M1gQsl7z9 — Economía México (@SE_mx) May 29, 2026

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