México y Estados Unidos: nueva era en la relación bilateral

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La analista Martha Anaya da su opinión sobre la última publicación del presidente Donald Trump, en la que mostró un mapa donde la bandera de Estados Unidos aparece extendida sobre México y otros países.

En su colaboración para UnoTV señala que el hecho fue calificado como una muestra de los “delirios expansionistas” del mandatario y, ante este escenario, se planteó la necesidad de defender la soberanía y la no injerencia.

Anaya advierte, además, que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa una etapa muy distinta a la vivida durante las últimas tres décadas, marcada por el Tratado comercial (T-MEC), la integración y una relación de socios comerciales.

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