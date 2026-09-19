Ojo con esto que haces en tu cel: podrías caer en fraude 

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Condusef lanza alerta: malware puede tomar control de tu celular. Foto: Pexels

Lo que haces todos los días en tu celular también puede ponerte en riesgo: abrir una liga, contestar una llamada, descargar una app o revisar un archivo podría exponerte a malware.

Este tipo de programa malicioso puede robar información, interceptar códigos, mostrar pantallas falsas e incluso tomar control del dispositivo.

Las autoridades financieras señalaron que este tipo de fraude bancario no necesariamente comienza dentro de la aplicación del banco.

¿Cómo funciona el fraude con malware?

El malware permite que los delincuentes operen desde el propio dispositivo oentorno digital de la víctima utilizando credenciales legítimas y mecanismos de autenticación que previamente fueron comprometidos.

Esta situación puede dificultar que el usuario identifique de inmediato que una operación es fraudulenta y determine cómo se originó o ejecutó la transacción.

Entre las modalidades identificadas por las instituciones financieras se encuentran:

Control remoto: permite que un tercero tenga acceso al dispositivo.

permite que un tercero tenga acceso al dispositivo. Superposición de pantallas: puede utilizar ventanas falsas para obtener información o credenciales.

puede utilizar ventanas falsas para obtener información o credenciales. Extensiones maliciosas: programas que pueden comprometer la navegación o información del usuario.

programas que pueden comprometer la navegación o información del usuario. Archivos o aplicaciones comprometidas: programas que contienen código malicioso y pueden instalarse en el dispositivo.

🚨 ¡No te dejes presionar! Un mensaje, llamada o enlace inesperado podría ser un intento de fraude. 👀



🛑 Antes de actuar, verifica la información y nunca compartas contraseñas, NIP, códigos de seguridad o datos bancarios.



🛡️ #AltoAlFraude #ABM pic.twitter.com/gozfNRDe94 — CONDUSEF (@CondusefMX) September 19, 2026

¿Cómo puede comenzar un ataque de malware?

La alerta señala que los usuarios pueden ser contactados mediante diferentes canales antes de que ocurra el fraude.

Entre las vías utilizadas se encuentran:

Mensajes SMS

Correos electrónicos

Llamadas telefónicas

Enlaces falsos.

A través de estos medios, los delincuentes pueden intentar convencer a la persona de descargar una aplicación, abrir un archivo o proporcionar información confidencial.

Por ello, la Condusef y la Asociación de Bancos de México recomendaron mantener precaución ante comunicaciones inesperadas que soliciten instalar programas o compartir datos relacionados con cuentas bancarias.

Malware puede facilitar operaciones no autorizadas

Uno de los riesgos de este esquema es que el atacante puede utilizar información y mecanismos de autenticación que ya fueron comprometidos para intentar realizar transacciones no autorizadas.

El malware puede utilizarse para capturar claves, interceptar códigos de verificación o tomar control del teléfono, lo que puede complicar la detección inmediata de la actividad fraudulenta.

La prevención es especialmente importante debido a que este tipo de fraude bancario con malware puede comenzar fuera de la aplicación financiera y posteriormente comprometer el dispositivo y las credenciales del usuario.

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