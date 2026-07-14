Periodista española rompe en llanto en vivo, renuncia y regresa al programa tras recibir disculpas

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Periodista regresó al programa luego de recibir disculpas. Foto: AFP/Ilustrativa

La periodista española Marta Gómez Montero protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión en España después de abandonar entre lágrimas una transmisión en vivo, anunciar su renuncia y denunciar que se sentía “absolutamente humillada”. Días después, la historia dio un giro: este lunes regresó al programa “Malas Lenguas“, de la televisión pública RTVE, tras recibir disculpas del conductor y del presidente de la cadena.

El episodio se volvió viral en redes sociales y abrió un debate sobre el trato entre compañeros en televisión y la presión que enfrentan los periodistas durante las transmisiones en vivo.

ESCÁNDALO ESPAÑA. En vivo y en directo, la presentadora Marta Gómez Montero renunció durante la emisión del programa 'Malas Lenguas' de RTVE, tras señalar Acoso Laboral de su compañero Set: "no me vas a humillar más, he aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las… pic.twitter.com/oKA5Gmgbov — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) July 13, 2026

¿Qué pasó con Marta Gómez Montero?

Todo ocurrió durante una mesa de debate del programa “Malas Lenguas“, cuando Marta Gómez Montero interrumpió la discusión para expresar su inconformidad.

Visiblemente afectada, dijo que durante mucho tiempo había soportado situaciones incómodas “por pagar las facturas” y por sus hijos, pero que ya no estaba dispuesta a continuar.

Tras esas palabras, se levantó de la mesa y abandonó el estudio entre lágrimas, dejando el programa en plena transmisión.

Las disculpas llegaron después

Tras la polémica, el conductor Jesús Cintora explicó que únicamente le había pedido respetar los turnos de participación durante el debate y aseguró que en ese momento no entendió la reacción de su compañera.

Horas después cambió de postura y le ofreció una disculpa pública, reconociendo el mal momento que vivió y reiterando que las puertas del programa seguían abiertas para ella.

Nel corso della sua prima apparizione dopo il caos, oggi Marta Gómez Montero ha voluto riconoscere proprio questo gesto: "Mi sono sentita tranquilla e confortata dal vostro atteggiamento", spegnendo (apparentemente) le polemiche.pic.twitter.com/98Pvaoho0x — LALLERO (@see_lallero) July 13, 2026

A las disculpas también se sumó el presidente de RTVE, José Pablo López, quien afirmó que una situación así no podía resolverse únicamente en privado y calificó a Gómez Montero como “una magnífica profesional“, además de ponerse a su disposición.

Marta Gómez Montero regresó al programa

Este lunes, la periodista volvió a ocupar su lugar en la mesa de “Malas Lenguas” y saludó de mano a Jesús Cintora al inicio de la emisión.

Durante el programa explicó que decidió regresar porque se sintió respaldada tras las disculpas recibidas.

“Estoy tranquila, reconfortada por la actitud que ha tenido el presidente de la Corporación y la tuya. Somos humanos y hay días que tienes un impulso”, comentó al aire.

También dejó claro que su intención es seguir haciendo lo que ha hecho durante más de tres décadas: informar y debatir con respeto hacia sus compañeros y hacia la audiencia.

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