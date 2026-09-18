Trump veta a CNN, MSNOW y Politico de la Casa Blanca

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Trump excluye a CNN, MS NOW y Politico. Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibirá el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, medios de comunicación a los que acusó de publicar “noticias falsas”.

La medida fue anunciada a pocas semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos y en medio de cuestionamientos sobre la relación del mandatario con los medios de comunicación.

Trump acusa a medios de publicar “noticias falsas”

A través de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que los medios no deberían informar sobre su gobierno mediante lo que calificó como “ficciones y mentiras”.

El presidente estadounidense también advirtió que otros medios podrían sumarse posteriormente a la prohibición de acceso a la Casa Blanca.

Pese al anuncio, Trump recibió este viernes a periodistas en el Despacho Oval durante un acto relacionado con los precios de los medicamentos. Durante el encuentro volvió a criticar a buena parte de la prensa.

CNN y Politico responden a Trump

CNN rechazó las acusaciones y defendió su cobertura como “justa y precisa”. La cadena señaló que su trabajo está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Por su parte, Politico afirmó que continuará informando sobre la administración Trump y adelantó que defenderá sus derechos constitucionales ante cualquier intento de restringir su trabajo periodístico.

La Primera Enmienda protege, entre otros derechos, la libertad de prensa en Estados Unidos.

Trump y sus enfrentamientos con la prensa

El conflicto entre Trump y los medios de comunicación no es nuevo. Durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente el acceso al periodista Jim Acosta, de CNN. Posteriormente, una resolución judicial obligó al gobierno a restituirlo.

En su actual administración, el mandatario también ha mantenido disputas con medios y agencias de noticias por su cobertura.

Uno de los casos ocurrió con Associated Press (AP), cuyo acceso fue restringido después de que la agencia mantuviera el uso de “Golfo de México” en lugar de “Golfo de América”, término promovido por Trump.

La Casa Blanca también ha incorporado a medios alternativos y creadores de contenido a sus espacios de prensa.

La nueva prohibición contra CNN, MSNOW y Politico queda ahora bajo la atención de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de posibles acciones legales.

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