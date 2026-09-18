Documentan más de mil casos de violencia sexual en guerra entre Rusia y Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Más de mil casos de violencia sexual se documentaron desde que inició la guerra en Ucrania, de los cuales, nueve de cada diez se atribuyen a Rusia, alertó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Este viernes, el alto comisionado, Volker Türk, indicó en un comunicado que documentaron mil 4 casos de violencia sexual entre el 24 de febrero del 2022 hasta finales de julio de este 2026.

Dicha información proviene de un reciente informe, basado en entrevistas confidenciales con cientos de víctimas de abusos cometidos por las fuerzas ucranianas y rusas.

“Estoy profundamente alarmado por la prevalencia de estos actos atroces (…) y temo que continúen (…) en el contexto de la violencia incesante que presenciamos cada día en Ucrania”, lamentó Volker Türk.

La cifra de casos sobre violencia “solo representa una fracción de la realidad” que ocurre por la guerra entre Ucrania y Rusia, indicó Ginebra Danielle Bell, jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

Rusia, los principales agresores

De los más de mil casos de violencia sexual en la guerra entre Rusia y Ucrania, el 89% se atribuyen a Moscú, lo que equivale a nueve de cada diez víctimas. Los abusos fueron cometidos principalmente por su ejército, la administración penitenciaria y los servicios de seguridad nacional. En cambio, el 11% de casos corresponde a las autoridades ucranianas.

La ONU detalló que la mayoría de las víctimas son hombres, principalmente en centros de detención. Mujeres y niños también sufrieron abusos, principalmente en los territorios ucranianos ocupados.

“Las violaciones documentadas incluyen violaciones colectivas, violaciones, mutilaciones genitales, descargas eléctricas y golpes en los genitales, así como otros actos degradantes de carácter sexual”, precisó la ONU.

Volker Türk exhortó a Rusia y Ucrania “investigar todas las acusaciones creíbles de violencia sexual, de manera rápida, exhaustiva e imparcial, y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.