Así es el sarcófago del rey Harald V de Noruega; es capaz de absorber CO2

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El rey Harald V de Noruega murió a los 86 años. Foto: Palacio Real

El pasado viernes 28 de agosto falleció el rey Harald V de Noruega a la edad de 86 años y ahora, se dieron a conocer detalles interesantes del sarcófago en el que descansan sus restos.

El Rey nació el 21 de febrero de 1937 en Skaugum y ascendió al trono el 17 de enero de 1991, tras la muerte de su padre, el rey Olav V. Tras su muerte, su hijo Haakon se convirtió automáticamente en el nuevo monarca.

¿Cómo es el sarcófago del rey Harald V de Noruega?

El sarcófago en el que reposan los restos del rey Harald V tiene forma de barco y está tallado en una roca capaz de absorber CO2, reveló el Palacio Real de Noruega.

El funeral del soberano se celebró el 9 de septiembre en Oslo, pero hasta ahora prácticamente no se sabía nada sobre su última morada, un sarcófago sobre el que él mismo solía bromear.

Instalado en el mausoleo real de la fortaleza de Akershus, el sarcófago de dos plazas está hecho de olivino, una roca verdosa de unos 400 millones de años de antigüedad procedente del oeste de Noruega.

“La piedra de olivino verde puede absorber y fijar el CO2, propiedad que los diseñadores destacaron como símbolo del amor del rey Harald y de la reina Sonia (la viuda de Harald) por la naturaleza y de su preocupación por las generaciones futuras”, explicó.

De color verde oliva, la tumba tiene la forma de un barco de fondo redondeado, un guiño a la pasión de Harald por el mar, pero también a las antiguas sepulturas (especialmente las vikingas), en las que se suponía que la embarcación debía acompañar al difunto hacia el más allá, se precisó en el mismo comunicado.

“Espero que esté bien acolchado para que la estancia sea cómoda. De todos modos, vamos a quedarnos allí un buen tiempo”, bromeó Harald cuando aún estaba vivo. La monarchie norvégienne a publié des photos du sarcophage du roi Harald V, conçu comme une embarcation à fond arrondi, inspirée par le lien étroit que le souverain entretenait avec la mer. 👑🇳🇴 📷 : Kongehuset pic.twitter.com/R7kkMMdIQJ — Monarchies et Dynasties (@Monarchies2000) September 18, 2026 ¿Cuánto costó el sarcófago del rey Harald V de Noruega?

El sarcófago del rey Harald V de Noruega tuvo un costo de 20 millones de coronas, unos 1.95 millones de dólares o 33 millones 608 mil 735 pesos al tipo de cambio actual.

El sarcófago se encuentra junto a otros dos: uno, de mármol blanco, alberga en el centro de la sala al primer rey de la actual dinastía, Haakon VII, abuelo de Harald, ya su esposa, la reina Maud. El otro, de bronce patinado en verde oscuro, acoge a sus padres, el rey Olaf V y la princesa heredera Marta.

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