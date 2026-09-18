Francia convoca a una reunión del G7 sobre energía ante los elevados precios el petróleo

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La oposición ha pedido medidas contra los altos precios. Foto: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una reunión del G7 sobre energía, en un momento donde su país enfrenta una severa crisis por los altos precios del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Durante este viernes, el mandatario indicó que celebrarán el encuentro en las próximas semanas para fortalecer la cooperación entre los países miembros.

“En las próximas semanas tendremos una reunión del G7 dedicada a estas cuestiones energéticas, tanto para reforzar la cooperación como para evitar tensiones innecesarias entre los países del G7 y nuestros principales socios”.

Además, Francia podría abordar el desbloqueo de reservas estratégicas de petróleo durante la reunión del G7 sobre energía.

El gobierno francés enfrenta una presión ciudadana por el aumento de los precios del petróleo, siendo un tema delicado a siete meses de la elección presidencial.

Oposición exige medidas

Emmanuel Macron hizo el anuncio tras una reunión de crisis con líderes políticos franceses y candidatos a su sucesión en las elecciones de este año.

Durante ese encuentro, la oposición exigió tomar medidas para frenar el alza de combustible en Francia. Para este viernes, el gasóleo alcanzó un nuevo récord de 2.39 euros de media el litro.

El líder ultraderechista Jordan Bardella pidió una “bajada de los impuestos sobre los carburantes”, pero el gobierno desechó la propuesta.

Emmanuel Macron llamó a “tratar las causas” del aumento de los precios del petróleo, “antes de gastar una gran cantidad de dinero” para evitar aumentar el déficit de las endeudadas arcas públicas.

Un día antes, el primer ministro, Sébastien Lecornu, propuso un fuerte ajuste fiscal de 54 mil millones de euros al presupuesto del 2027 para reducir el déficit y la deuda pública.

Conflicto en Medio Oriente afecta al precio del petróleo

Los precios del crudo han subido alrededor de un 20% durante este mes, mientras permanece el conflicto entre Estados Unidos e Irán que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz.

Además, los rebeldes hutíes atacaron un oleoducto clave en Yemen, lo que obligó a su cierre.

Arabia Saudita se esfuerza en mantener el traslado de crudo en la región, con cargamentos adicionales que han frenado otro incremento inmediato de petróleo.

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