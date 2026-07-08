Trump vuelve a criticar a España y amenaza con “cortar todo comercio”

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Foto: Reuters

El presidente Donald Trump criticó este miércoles a España, a la que señala por no gastar según él lo suficiente en Defensa y no haber prestado sus bases militares para la campaña contra Irán, y aseveró que Estados Unidos “cortará todo comercio” con Madrid.

“España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España”, dijo Trump al llegar a la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara.

A su lado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió a España destacando el “gran paso dado el año pasado” respecto a su gasto militar. La OTAN abre este miércoles formalmente su cumbre anual en Ankara, la capital de Turquía.

Mientras que, por otro lado, España “recibe con tranquilidad y normalidad” la amenaza de Trump, señaló este miércoles una fuente del Gobierno español de izquierdas.

“Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EE. UU. y no es nuestra intención que eso cambie”, indicó la fuente, que recordó que la relación comercial de Estados Unidos con la Unión Europea “no puede singularizarse a ningún Estado miembro”.

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