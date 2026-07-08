Ya estabilizaron rascacielos en Nueva York con riesgo estructural, reforzarán columnas

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Foto: X: @FDNY

El rascacielos de 37 pisos en Manhattan con problema estructural ya fue estabilizado, afirmaron autoridades, tras la colocación de refuerzos de emergencia en el piso 21, lo que permitirá la instalación de refuerzos de acero en las columas afectadas.

Asimismo, Ahmed Tigan, comisionado del Departamento de Edificaciones de Nueva York (DOB, en inglés), destacó que mantienen el monitoreo en todo el edificio, a fin de conocer cualquier movimiento en la estructura, mientras que colaboran con un ingeniero externo, en coordinación con el desarrollador, para validar la estabilidad del inmueble y llevar a cabo las medidas necesarias.

BREAKING: A structurally compromised Midtown Manhattan high-rise has been stabilized after fears that it would collapse, New York City Department of Buildings Commissioner Ahmed Tigani said Tuesday night.



"We are feeling confident that many of the emergency shoring measures that… pic.twitter.com/XIzTrhx2Do — Fox News (@FoxNews) July 8, 2026

¿Qué pasó este martes en Nueva York?

Este martes, las autoridades de Nueva York evacuaron varios rascacielos en Manhattan tras el “problema estructural” detectado en un edificio de 37 pisos que se encuentra en obras para reconvertirse de inmueble de oficinas comerciales a viviendas, y sobre el que existe riesgo de “derrumbe localizado”.

“Poco antes de las 8:00 horas, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió avisos sobre un problema estructural en una obra en curso situada en la calle 42 Este en Manhattan”, informó el propio FDNY en un mensaje difundido en redes sociales en el que indicó que se alertaron de problemas en el edificio.

Just before at 8 a.m. Tuesday, the FDNY received reports of a structural issue at an active construction site on East 42nd Street between 2nd Avenue and 3rd Avenue in Manhattan. The call came in for reported issues at a 37-story building at 235 East 42nd Street that is currently… pic.twitter.com/NavUpNGAJE — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

Las unidades desplegadas detectaron “problemas estructurales” en la planta 21, donde dos columnas “se habían deformado y se observaban múltiples grietas y suelos combados”. “Es una situación muy grave porque las vigas de acero han empezado a doblarse y a deformarse por el peso”, declaró el jefe del Departamento, John Esposito, quien informó que se procedió a evacuar el edificio afectado y los cercanos.

Poco después, en declaraciones al canal estadounidense Fox News, el jefe del Departamento de bomberos habló del riesgo de “derrumbe” del edificio, incidiendo en que, por su estructura de acero, “no se produciría un colapso total” sino que sería “un derrumbe localizado”.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns … sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger. pic.twitter.com/294MXBdkeY — Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026

“Pero sigue preocupándonos que el edificio se esté moviendo”, apuntó sobre la emergencia que provocó el despliegue de 150 bomberos y personal de los servicios de emergencia.

Por su lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se desplazó hasta la zona, donde describió como “extremadamente seria” la situación y recalcó que el edificio sigue “inestable”.

“Desde que llegamos al lugar, hemos observado un movimiento adicional en una de las columnas comprometidas”, indicó, tras señalar que los equipos de emergencia y los ingenieros estructurales trabajan “para desarrollar un plan que permita evaluar y asegurar el piso afectado”. “Si se determina que el piso es seguro, los ingenieros entrarán y comenzarán a apuntalar el edificio”, informó.

Asimismo, la Policía de Nueva York suspendió el tránsito entre las calles 40 y 45 y la Primera y la Tercera Avenida, explicó Mamdani, quien incidió en que la zona está cerrada tanto a coches como a peatones.

HAPPENING NOW: The FDNY is on scene at 235 East 42nd Street in Manhattan for a major technical rescue response. pic.twitter.com/AWLuNkFo8c — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

Revisión técnica, a la par de evacuaciones

Asimismo, mientras el promotor de la construcción insistió en que no había riesgo de que todo el edificio se derrumbara, las autoridades municipales advirtieron que la situación seguía siendo grave mientras trabajaban para determinar si la estructura era lo suficientemente segura como para entrar y realizar trabajos de reparación. Funcionarios indicaron al mediodía que se instalarían puntales y vigas de emergencia para reforzar el edificio.

Nadie resultó herido y todos los trabajadores que participan en la reconversión del edificio han sido localizados, señaló Mandami. Añadió que el ingeniero del proyecto estaba trabajando con ingenieros estructurales para elaborar planes para apuntalar la torre.

Mientras tanto, hoteles, negocios y apartamentos cercanos fueron evacuados y varias calles fueron cerradas como una medida de precaución mientras policías y bomberos recorrían la zona. Además, se desplegó un dron para permitir que las autoridades evaluaran el alcance de los daños.

The following buildings remain under an emergency evacuation order and may not be occupied at this time:⁰⁰-815 2nd Avenue⁰-235 East 43rd Street⁰-231 East 43rd Street⁰-225 East 43rd Street⁰-217 East 43rd Street (partial evacuation of the building — just the restaurant on the… — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) July 8, 2026

El alcalde afirmó que los neoyorquinos podrán “volver a entrar en estos edificios cuando tengamos plena confianza de que es seguro que lo hagan”. El canal local de cable PIX11 se vio obligado a abandonar su estudio cerca del edificio afectado en plena transmisión tras una orden de evacuación.

El proyecto tendrá una superficie total de 1.3 millones de pies cuadrados y aportará al mercado aproximadamente mil 600 apartamentos de lujo en alquiler, según sus promotores. Su finalización estaba prevista para principios de 2027, y sería la mayor conversión de oficinas a viviendas de la historia de la ciudad de Nueva York.

“Queremos confirmar que el área afectada es una pequeña sección de uno de los dos edificios de este sitio”, dijo el promotor Metroloft. “El edificio en su totalidad no corre riesgo de derrumbarse”.

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