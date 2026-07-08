Venezuela actualiza en 3 mil 680 el número de muertos tras sismos de junio

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Foto: Reuters

El último balance oficial dado a conocer este martes por las autoridades sobre el saldo de víctimas derivadas de los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa de Venezuela, eleva a más de 3 mil 680 los fallecidos, mientras que la de heridos se mantiene en más de 16 mil 740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó que son concretamente 3 mil 685 los muertos –150 personas con relación al balance anterior– y 16 mil 740 los heridos por cuenta de los sísmos de magnitud 7.5 y 7.2 en la escala de Richter ocurridos a finales del pasado mes de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Según las autoridades venezolanas, las víctimas incluyen a 17 mil 907 personas que han perdido sus viviendas, informando también que han atendido a 86 mil 794 familias, rescatado a 6 mil 462 personas, y repartido más de 9 mil 603 toneladas de alimentos.

Actualmente, hay desplegados más de 4 mil 388 rescatistas internacionales y 29 mil 567 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido mil 076 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.

Este martes, el gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, anunció la “reconstrucción inmediata” de 600 apartamentos que, defendió, permitirán dar solución habitacional a unas 3 mil 401 personas que se encuentran en campamentos transitorios.

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