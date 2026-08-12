Alerta Amber: cuándo se activa y qué requisitos existen

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Fichas de búsqueda de Alerta Amber en la vía pública. Foto: Cuartoscuro

La Alerta Amber México es una herramienta de difusión que permite apoyar la búsqueda, localización y recuperación de niños y adolescentes reportados como desaparecidos o no localizados cuando existe un riesgo inminente de que sufran un daño grave. Su activación permite distribuir de manera urgente información sobre el caso entre autoridades y población para aumentar las posibilidades de localización.

El mecanismo pretende que la búsqueda de una persona menor de 18 años se realice de manera inmediata, sin recurrir a periodos de espera, y con participación coordinada entre autoridades y ciudadanía.

¿Qué es la Alerta Amber?

La Alerta Amber es un aviso urgente que contiene la información disponible y suficiente sobre una niña, niño o adolescente cuya desaparición o no localización representa un posible riesgo grave para su integridad.

Una vez emitida, la información se difunde mediante la infraestructura y la red nacional de contactos del programa, con el propósito de que llegue a la mayor cantidad posible de personas.

La herramienta forma parte de los mecanismos institucionales destinados a fortalecer la búsqueda de menores de 18 años y tiene como uno de sus objetivos principales agilizar las acciones durante las primeras horas posteriores a una desaparición o no localización.

Su funcionamiento se sustenta en diversas disposiciones legales, entre ellas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Víctimas y la legislación en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

¿Cuándo se activa una Alerta Amber?

La activación de una Alerta Amber requiere que se cumplan determinados criterios establecidos por el programa. No se trata únicamente de reportar la desaparición o no localización de una persona menor de edad.

El primer criterio establece que la persona desaparecida o no localizada debe ser menor de 18 años

Además, debe existir un riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal derivado de la desaparición, la no localización o de cualquier otra circunstancia en la que se presuma la comisión de algún delito

o de cualquier otra circunstancia en la que se presuma la comisión de algún delito Otro elemento fundamental es contar con información suficiente que permita elaborar y difundir la alerta. Los datos disponibles deben contribuir a que la ciudadanía y las autoridades puedan reconocer a la persona buscada o identificar circunstancias relacionadas con su desaparición

¿Qué requisitos se necesitan para activar la Alerta Amber?

Para determinar la activación se requiere contar con información que permita identificar a la niña, niño o adolescente y establecer las circunstancias de su desaparición o no localización.

Entre los datos que pueden ser necesarios se encuentran:

Nombre

Edad

Sexo

Media filiación

Señas particulares

Padecimientos o discapacidades, cuando corresponda

Vestimenta que llevaba al momento de ser vista por última vez

Lugar donde fue vista por última ocasión

Información sobre personas o vehículos involucrados, cuando exista

Datos sobre las circunstancias del hecho

Cualquier otra información considerada relevante para su búsqueda

La información disponible debe ser suficiente para apoyar la difusión del caso y aumentar las posibilidades de que la persona sea reconocida y localizada.

La Alerta Amber busca precisamente aprovechar la participación ciudadana y la comunicación entre instituciones para acelerar la búsqueda durante las primeras horas, consideradas fundamentales para la localización de niñas, niños y adolescentes.

¿Cuándo se desactiva una Alerta Amber?

Una Alerta Amber puede ser desactivada bajo diferentes circunstancias:

Una de ellas ocurre cuando las autoridades reciben información sobre la localización de la niña, niño o adolescente que había sido reportado como desaparecido o no localizado

de la niña, niño o adolescente que había sido reportado como desaparecido o no localizado También puede determinarse su desactivación cuando, como consecuencia de la propia alerta, la persona menor de edad es colocada en una situación de riesgo. En ese supuesto, mantener la difusión de determinada información podría representar un peligro

En ese supuesto, mantener la difusión de determinada información podría representar un peligro El tercer criterio corresponde al momento en que transcurre el tiempo de vigencia establecido para la alerta. La duración depende de los lineamientos aplicables y de las circunstancias del caso.

La desactivación, por lo tanto, no significa necesariamente que todos los casos relacionados con una desaparición hayan concluido de la misma manera. Cuando corresponda, las autoridades pueden continuar con las investigaciones y acciones de búsqueda mediante otros mecanismos.

La finalidad de la Alerta Amber México es generar una respuesta inmediata y coordinada ante casos en los que una persona menor de edad desaparecida o no localizada se encuentre en riesgo. El programa prioriza la actuación oportuna de las autoridades, facilita la comunicación entre entidades y fomenta la colaboración de la ciudadanía para incrementar las posibilidades de localización.

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