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Alerta Amber: qué hacer ante la desaparición de un menor. Foto: Pexels

La desaparición de un menor de edad requiere una respuesta inmediata. Familiares y personas cercanas no deben esperar 24, 48 o 72 horas para presentar una denuncia. Ante la ausencia de una niña, niño o adolescente, es necesario reportar el caso de inmediato ante las autoridades y solicitar la activación de la Alerta Amber.

¿Qué hacer durante las primeras horas de la desaparición de un menor?

El primer paso es reportar la desaparición de inmediato. El caso puede ser denunciado ante la Fiscalía o Ministerio Público, además de solicitar apoyo a las autoridades de búsqueda.

También se puede llamar al 911 para proporcionar información sobre la desaparición y solicitar orientación sobre las acciones que deben realizarse.

En el caso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, los familiares pueden solicitar la activación de la Alerta Amber, mecanismo de búsqueda y difusión que busca contribuir a la localización de menores que se encuentren en riesgo.

La activación de la Alerta Amber está sujeta a los criterios establecidos por las autoridades responsables.

¿Qué información se debe proporcionar a las autoridades?

Para facilitar la búsqueda es importante reunir y entregar la mayor cantidad de información posible sobre el menor, entre ella:

Nombre completo y edad

Fecha de nacimiento y estatura

Señas particulares, como cicatrices, lunares, marcas o características físicas

Tipo y color de cabello

Si utiliza lentes, brackets u otros elementos distintivos

Descripción de la ropa y calzado que llevaba al momento de desaparecer

que llevaba al momento de desaparecer Fotografías recientes y claras

Copia del acta de nacimiento, CURP o identificación, en caso de contar con ella

Información sobre redes sociales, amistades y lugares que frecuenta

Datos sobre la última ubicación conocida y las personas con las que tuvo contacto

Dónde reportar la desaparición de un menor?

El caso puede reportarse ante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) o ante la Comisión Local de Búsqueda de la entidad donde ocurrió la desaparición.

También es necesario acudir a la Fiscalía o Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

¿Qué es la Alerta Amber?

La Alerta Amber México es un mecanismo para apoyar la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentren en riesgo.

A través de este mecanismo se difunde información como la fotografía y datos del menor mediante distintos canales, entre ellos medios de comunicación, redes sociales y corporaciones de seguridad.

La familia debe solicitar su activación ante las autoridades correspondientes y proporcionar información reciente que permita identificar al menor.

¿Qué hacer después de presentar la denuncia?

Además de realizar el reporte, es recomendable documentar cada paso del proceso de búsqueda. Anota la hora, el lugar, el nombre y el cargo de las personas que atiendan el caso.

También se puede solicitar información sobre las acciones de búsqueda que se realizarán en:

Hospitales

Centros de transporte

Espacios públicos

Centros de atención y resguardo

Las familias también pueden compartir boletines oficiales de búsqueda en redes sociales. Es importante verificar la información antes de difundirla y evitar publicar datos que puedan poner en riesgo al menor o entorpecer las investigaciones.

¿Pueden solicitar muestras genéticas a los familiares?

Durante la investigación, las autoridades pueden solicitar a familiares directos muestras biológicas para obtener un perfil genético que permita realizar procesos de identificación.

¿Hay que esperar 72 horas para denunciar una desaparición?

Una desaparición debe reportarse de inmediato. No es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para acudir ante las autoridades. La familia debe solicitar que se inicien las acciones de búsqueda correspondientes desde el momento en que se tiene conocimiento de la ausencia.

Por ello, ante la desaparición de una niña, niño o adolescente, la recomendación es actuar inmediatamente, presentar la denuncia, llamar al 911, solicitar los mecanismos de búsqueda correspondientes y entregar toda la información disponible.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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