“Eres porro de Alito”: legisladores protagonizan pleito en el Senado; casi llegan a los golpes

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Legisladores protagonizan pleito. Foto: Agustín Velasco

Los legisladores Arturo Ávila, de Morena, y Carlos Mancilla, del PRI, protagonizaron un altercado con insultos y empujones durante una sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, en medio de la disputa por las declaraciones relacionadas con Alejandro Moreno.

El enfrentamiento ocurrió en la explanada del Patio del Federalismo, donde ambos legisladores intercambiaron acusaciones y estuvieron cerca de llegar a los golpes.

🗣️ Los diputados federales de Morena, Arturo Ávila, y del PRI, Carlos Mancilla, estuvieron cerca de los golpes por el tema “Alito Moreno”. pic.twitter.com/Lx2Qp2dtfr — Uno TV (@UnoNoticias) August 12, 2026

¿Por qué discutieron Arturo Ávila y Carlos Mancilla?

El altercado comenzó después de que Carlos Mancilla encaró a Arturo Ávila por los señalamientos que el legislador de Morena había realizado contra el senador priista Alejandro Moreno, conocido como “Alito”.

Moreno había denunciado ante autoridades estadounidenses ser víctima de censura por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). En este contexto, Mancilla cuestionó a Ávila por sus declaraciones contra el dirigente nacional del PRI. La discusión subió de tono hasta que ambos legisladores comenzaron a intercambiar insultos.

Mancilla llamó a Ávila “narconiñero” y “vocero del narco”, mientras que el morenista respondió acusándolo de ser “corrupto” y “porro de Alito”.

Legisladores intercambian insultos y empujones

Durante la confrontación, los dos legisladores intercambiaron empujones en la explanada del Senado; la discusión se desarrolló mientras se encontraban otras personas en el lugar y fue necesaria la intervención de personal de seguridad para evitar que el enfrentamiento escalara.

Los empujones continuaron durante algunos momentos, hasta que Arturo Ávila fue retirado del Patio del Federalismo con ayuda de elementos de seguridad del Senado de la República.

El incidente se produjo en medio de las diferencias entre legisladores de Morena y el PRI, particularmente por los señalamientos dirigidos contra Alejandro Moreno.

Arturo Ávila había señalado a Alejandro Moreno

Antes del enfrentamiento, Arturo Ávila encabezó entrevistas y conferencias en las que realizó señalamientos contra el presidente nacional del PRI.

Entre sus acusaciones, el legislador de Morena señaló a Alejandro Moreno de presunto enriquecimiento ilícito. Las declaraciones generaron la reacción de integrantes del PRI y antecedieron al intercambio entre Ávila y Mancilla en las instalaciones del Senado.

El episodio terminó con la intervención del personal de seguridad, sin que se reportara que alguno de los legisladores resultara lesionado. El enfrentamiento ocurrió durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en una jornada marcada por la confrontación verbal entre integrantes de ambas fuerzas políticas.

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