Donald Trump critica al comunismo durante el 250 aniversario de la independencia de EE. UU.

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Trump da discurso por los 250 años de independencia de Estados Unidos. Foto: AFP

Los festejos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos comenzaron con un discurso del presidente Donald Trump frente al Monte Rushmore, en Dakota del Sur, donde destacó la fortaleza económica y militar del país, además de lanzar un fuerte mensaje contra el comunismo.

Durante su intervención, Trump aseguró que Estados Unidos vive un momento de crecimiento, liderazgo internacional y respeto global. También afirmó que su política económica ha impulsado nuevas inversiones y la construcción de plantas industriales en distintos puntos del país.

Donald Trump critica al comunismo durante celebración en Monte Rushmore

En una de las partes más contundentes de su discurso, Donald Trump calificó al comunismo como una ideología de “perdedores, inmigrantes ilegales, delincuentes y todo aquel que no quiere trabajar”.

El mandatario afirmó que el comunismo “es un fracaso” y sostuvo que, a lo largo de la historia, ese sistema ha provocado “más muerte y destrucción que cualquier otro”. Además, criticó a quienes, según dijo, promueven esa ideología y aseguró que no representan un modelo a seguir.

Trump también acusó a los sectores “radicales y extremistas” de atacar la historia de Estados Unidos mientras, afirmó, guardan silencio sobre los efectos del comunismo.

Trump presume crecimiento económico y poder militar de Estados Unidos

Durante el acto, Donald Trump aseguró que Estados Unidos atraviesa una etapa de expansión económica, al afirmar que el país recibe inversiones por 19.2 billones de dólares provenientes del extranjero y que actualmente se construyen fábricas “a un ritmo nunca antes visto”.

En materia de seguridad, el presidente defendió que Estados Unidos mantiene el “Ejército más fuerte y poderoso” y aseguró que su administración ha fortalecido la posición del país en las negociaciones internacionales.

Asimismo, sostuvo que diversas naciones buscan alcanzar acuerdos con Washington y afirmó que la imagen internacional de Estados Unidos ha mejorado durante su mandato.

Antes de concluir, Trump también llamó a fortalecer al Partido Republicano rumbo a las elecciones legislativas de noviembre, conocidas como midterms, al señalar que su partido solo perdería esos comicios si comete errores políticos.

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