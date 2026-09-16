Marco Rubio felicita a México por su Independencia y destaca cooperación con EE. UU. en seguridad y comercio  

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Foto: AFP

En el marco del 216º aniversario de la independencia de México, el Gobierno de Estados Unidos felicitó al pueblo mexicano y destacó la importancia de la relación entre ambos países en materia de seguridad, comercio y prosperidad económica.

A través de un comunicado emitido por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., señaló que México es un país vecino cuya relación tiene un impacto concreto en la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses.

“Bajo la presidencia de Trump, hemos iniciado un nuevo capítulo en nuestra relación con México, uno en el que ambas naciones se benefician de un comercio más justo, una cooperación mucho más profunda en materia de seguridad y economías de mercado prósperas”, destacó el funcionario estadounidense.

En el marco de la Independencia de México, el Secretario de Estado Marco Rubio envió un mensaje al pueblo mexicano destacando la importancia de la relación entre nuestros países. 🇺🇸🇲🇽

📄 Lee el mensaje completo aquí:https://t.co/DXFmCOSYOb pic.twitter.com/RtN8Skj46f — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 16, 2026

Marco Rubio destaca desafíos de ambas naciones en materia de seguridad

Marco Rubio también abordó los desafíos relacionados con el crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, la migración y la violencia de los cárteles que durante mucho tiempo han afectado a ambos países.

Señaló que el narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos a vivir con miedo y que el tráfico de sustancias a través de la frontera ha provocado la muerte de cientos de miles de estadounidenses.

En ese contexto, destacó los esfuerzos del presidente Donald Trump para enfrentar los mencionados desafíos mediante la colaboración con México, con el objetivo de debilitar y desmantelar a los grupos del crimen organizado.

Rubio asegura que aún queda trabajo por realizar de manera conjunta”

Finalmente, afirmó que aún queda trabajo por realizar de manera conjunta y expresa el compromiso de Estados Unidos “con un México seguro, libre y próspero“, al que considera un socio fundamental para las próximas décadas.

“En esta ocasión, nos unimos al pueblo mexicano para celebrar su independencia y les extendemos nuestros más cordiales deseos de un feliz y orgulloso Día de la Independencia”, finalizó Rubio.

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