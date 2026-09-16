Derrumbe de mina de oro en Sudán deja más de 80 muertos y 50 heridos

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Las minas de oro financian el conflicto bélico en Sudán. Foto: AFP

El derrumbe de una mina de oro en Sudán dejó, al menos, 82 muertos y 50 heridos, informó una fuente de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que controla la zona, a la agencia de noticias AFP.

La fuente, que pidió anonimato por no estar autorizada para dar informes, señaló que aún existe un “número indeterminado de personas que siguen atrapadas bajo los escombros. Las labores de rescate se están llevando a cabo con métodos rudimentarios”.

¿Cuándo ocurrió el derrumbe en la mina de oro en Sudán?

Los pozos de la mina de Al Zaraa, cerca de la localidad de El Nahud, en Kordofán Occidental, comenzaron a derrumbarse el martes 15 de septiembre y las primeras cifras de fallecidos eran hasta 67.

Las operaciones de rescate se prolongaron toda la noche con la ayuda de otros mineros, utilizando las mismas herramientas rudimentarias que emplean para extraer oro.

🔴SUDAN'DA ALTIN MADENİNDE GÖÇÜK



📍Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle en az 60 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de toprak altında mahsur kaldı. pic.twitter.com/OuFS4LbZ4m — Rehber Haber (@RehberTvHaber) September 16, 2026

“Todo el mundo está trabajando muy duro para recuperar los cadáveres o encontrar supervivientes, pero es difícil. Necesitamos maquinaria pesada para retirar las rocas y la tierra”, aseguró.

Al Amin Suleiman, otro minero que trabajaba el martes cerca de Al Zaraa, declaró que los pozos de esa zona “están todos muy cerca unos de otros; si uno se derrumba, hace caer todos los que están a su lado”.

“Todavía hay personas atrapadas bajo tierra desde ayer. No creo que estén vivas”, lamentó.

Minas de oro financian conflicto bélico en Sudán

Desde el estallido de la guerra entre el ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de los paramilitares, en abril de 2023, las minas de oro se han convertido en una fuente de financiamiento para el esfuerzo bélico de ambos bandos.

El conflicto ha devastado la ya frágil economía de Sudán y ha dejado sin trabajo a gran parte de la población, empujando a muchas personas a una peligrosa fiebre del oro.

En este sentido, la minería artesanal y a pequeña escala representa la mayor parte del oro extraído. Esta actividad se desarrolla tanto en minas abandonadas como en zonas no oficiales, entre ellas Al Zaraa.

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