Super Niño cambiará el clima en México cada mes: así llegarán frentes fríos, sequías y mala calidad del aire

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El Súper Niño sigue cobrando fuerza Foto: POexels

El fenómeno climatológico bautizado como Súper Niño causa preocupación entre los expertos, pues, según investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, los mayores efectos de este llegarían en primavera de 2027.

Jorge Zavala Hidalgo, investigador de dicho instituto, mencionó los posibles efectos que traería dependiendo del mes:

Septiembre: aumento de la temperatura durante 2026 en regiones del norte.

aumento de la temperatura durante 2026 en regiones del norte. De septiembre a diciembre: incremento del contenido de calor oceánico en el Pacífico mexicano.

incremento del contenido de calor oceánico en el Pacífico mexicano. Entre septiembre y noviembre: aumento en la probabilidad de presencia de huracanes de categoría mayor.

Asimismo, asegura que se esperan frentes fríos más severos durante la temporada otoño-invierno, mientras que en 2027 los efectos serían:

De enero a marzo: elevación de la precipitación en el noreste.

elevación de la precipitación en el noreste. De febrero a junio: alza del número de incendios.

alza del número de incendios. De abril a junio: disminución de lluvias en el centro, sur y sureste.

disminución de lluvias en el centro, sur y sureste. De abril a junio: probable sequía en el centro, sur y sureste.

También se menciona que aumentarán los días con mala calidad del aire, sobre todo en las ciudades. También piden a las autoridades diseñar refugios en caso de ondas de calor.

¿Cómo afectará el Super Niño?

Úrsula Pamela García, meteoróloga y coordinadora de Meteored, habló en entrevista para “A las nueve en Uno”, explicando que las afectaciones provocadas por este fenómeno varían por zonas, pues en el occidente, el norte, el sur y el centro va a haber regiones donde va a ser más lluvioso, mientras que, en contraparte, el oriente se estaría secando.

También advierte de la presencia de fríos extremos, aunque estos afectarían mayormente a Estados Unidos y Canadá; también repercutiría en el norte del país.

Por otro lado, sobre el calor que podría causar este fenómeno, habla incluso de una sensación térmica de 50 grados.

“Estamos hablando de temperaturas que van a estar rondando típicamente en verano entre 35 ºC a 45 ºC, con sensaciones térmicas que podrían superar esa magnitud, alcanzando los 50 ºC. Se verán situaciones donde un huevo se puede coser en el toldo de un automóvil, los golpes de calor van a ser más recurrentes, así como las alertas por deshidratación” afirmó.

Asimismo, menciona que la propia intensidad con la que se presenta el fenómeno este año y el próximo va a estar exacerbando los eventos meteorológicos que se esperan.

Por último, reflexiona sobre esto y afirma que este fenómeno solo es una reacción del planeta por autocurarse: “Al final del día es un ente vivo y nosotros somos parte de este gran mundo, por lo que nos corresponde cuidarlo”.

Por su parte, la univer

El Niño es una forma de autocurarse del planeta

El Niño es un fenómeno climático que, según la experta, aparece cada cierto tiempo, entre tres y cinco años, y lo compara con una vacuna autoinmune que la Tierra utiliza en sí misma para sanarse.

“Lo que hace es calentarse en ciertas regiones y enfriarse en otras regiones donde es necesario. Esto afecta a nivel global y hay sectores donde incluso se rompen récords de calor, de sequía y de lluvia”. Úrsula Pamela García

Asegurando que parte importante de que este fenómeno tenga un impacto mayor también se debe a la huella humana que hay, como lo son las guerras que existen actualmente.

“Se va a estar cambiando la naturalidad con la que nuestro planeta se regula y se cura. Hablando de lo que acontece en la actualidad, se está viendo que algunos fenómenos están volviéndose más intensos. El caso de El Niño no es algo aislado; es algo que pasa comúnmente, pero cada cierto número de años se están registrando tanto La Niña como El Niño con períodos intensos más significativos”, mencionó durante la entrevista.

Puntualizando que otros fenómenos también tienen esta relación, como la riada de Nepal, los fuertes tifones y los fuertes huracanes, que menciona son resultado típicamente de este fenómeno humano.

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