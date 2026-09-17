Congreso de EE. UU. aprueba nuevas sanciones para Rusia y sus aliados

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Congreso de EE. UU. Foto: Reuters

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados por su papel en la guerra contra Ucrania, un texto ya adoptado por el Senado y respaldado por el presidente Donald Trump.

La iniciativa fue aprobada por 262 votos contra 159 y constituye la primera acción de envergadura del Congreso estadounidense contra Moscú desde el regreso al poder de Trump el año pasado.

La iniciativa apunta a los sectores energético y de defensa de Rusia, al presidente Vladimir Putin y a otros altos funcionarios, así como a la llamada “flota fantasma” de petroleros de Moscú utilizada para eludir las sanciones de las potencias occidentales.

El texto otorga también al presidente estadounidense el poder de imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales países importadores de gas y petróleo rusos, entre ellos China e India, con el objetivo de cortar los ingresos que financian la guerra de Moscú.

Sin embargo, Nueva Delhi señaló el jueves que seguirá diversificando sus compras de petróleo, ya que “sigue firmemente comprometida a garantizar la seguridad energética de sus 1.400 millones de habitantes”.

“La parte india también ha dejado clara su determinación de tomar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos”, agregó la cancillería en un comunicado.

Este conflicto en el corazón de Europa, desencadenado por la invasión de gran escala de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, es el más mortífero en ese continente desde la Segunda Guerra Mundial.

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