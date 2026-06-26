Venezuela eleva a 235 muertos y más de 4 mil 300 heridos por los sismos

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Las autoridades de Venezuela informaron que aumentó a 235 la cifra de personas fallecidas y a más de 4 mil 300 heridos por el doble terremoto de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudió al país la noche del miércoles. El balance fue actualizado este jueves por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien detalló que continúan las labores de atención a las víctimas.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los más de 4 mil 300 heridos presentan lesiones leves, aunque también hay pacientes con heridas moderadas y graves que han requerido cirugías. Además, indicó que alrededor de 235 personas llegaron sin signos vitales o fallecieron al momento de ser trasladadas a hospitales.

El estado de La Guaira concentra el mayor número de personas fallecidas y lesionadas, desde Venezuela, el periodista Gerardo Hersen, informó para Noticias en Claro que la situación en hospitales es de alta ocupación, que este jueves llegó ayuda por parte de El Salvador, República Dominicana y se espera el arribo de mucha más ayuda.

El Salvador, ¡bienvenido a Venezuela!



Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este 24 de junio. pic.twitter.com/sl7ox5NVcg — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Ante la situación, Hersen informó que también ya inició el saqueo de almacenes y la situación es devastadora. Cientos de personas temen por réplicas de igual o mayor intensidad.

Las autoridades recordaron que, tras los dos terremotos, se han registrado 30 réplicas, principalmente en La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ubicó el epicentro de los movimientos telúricos.

Ante la magnitud de la emergencia y los daños provocados por los sismos, el Gobierno venezolano declaró el estado de desastre, mientras continúan las labores de atención a los heridos y el seguimiento de la situación.

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