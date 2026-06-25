Lucas Trejo, exjugador de la Liga MX pide ayuda para localizar a su familia tras fuertes sismos en Venezuela

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Familia de Lucas Trejo. Captura: Instagram

El futbolista Lucas Trejo, exjugador del Zacatepec, compartió un angustiante mensaje en sus redes sociales debido a la desaparición de su familia tras los terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2 ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el argentino detalló que el departamento ubicado en Playa Grande, donde vive su familia, se derrumbó a causa de los sismos registrados el pasado miércoles.

Hasta el momento, el jugador no tiene información sobre su esposa e hijos, por lo que pidió a sus seguidores que oren para que sean localizados.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, se puede leer en la historia.

Familia de Lucas Trejo. Foto: Captura de Instagram

En su publicación compartió una imagen de su familia para ayudar a localizarla con un mensaje en la parte central de la imagen:

“Familia, necesitamos su ayuda. Tenemos a estos amigos sin saber de ellos en La Guaira“. lucastrejo_It, Instagram

En su historia detalló los nombres de sus familiares desaparecidos

Yani Maranella

Aarón Trejo Maranella

Ainhoa Trejo Maranella

En otras publicaciones, los seguidores de Lucas Trejo han manifestado su preocupación por lo ocurrido.

Sus redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y oraciones, en los que piden por el bienestar de su familia y su pronta localización.

¿Cómo fueron los sismos en Venezuela?

Los terremotos en Venezuela, registrados la noche del miércoles, provocaron el colapso o daños graves en decenas de edificios en La Guaira, considerada la zona más afectada por los sismos, de acuerdo con reportes observados en el lugar por la agencia AFP este jueves.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de manera preliminar que los movimientos telúricos dejaron al menos 32 personas fallecidas y más de 700 lesionadas. Sin embargo, este 25 de junio la cifra se elevó a 188 muertos, mil 520 heridos y 42 mil 539 desaparecidos.

Mientras continúan las labores de rescate, nuevos videos muestran edificios dañados, infraestructura colapsada y equipos de emergencia trabajando entre los escombros.

La magnitud de los daños quedó reflejada en distintas localidades de la región costera. Se reportaron que varias edificaciones sufrieron afectaciones estructurales de consideración, mientras que otras quedaron destruidas.

En ciudades como Catia La Mar, una de las localidades de La Guaira afectadas por los terremotos, se reportó la interrupción del suministro eléctrico.

Ante la emergencia, numerosos habitantes pasaron la noche en calles y espacios abiertos, mientras otros continuaban buscando a familiares entre los escombros de edificios colapsados o dañados.

¿Quién es Lucas Trejo?

Lucas Federico Trejo es un futbolista originario de Córdoba, Argentina.

Actualmente se desempeña como defensa del Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo de la Segunda División de Venezuela.

Desde 2006 y hasta la fecha ha pasado por clubes de España, Grecia, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, México y Perú.

Inició su carrera futbolística en el L’Escala FC, de España, y posteriormente continuó su desarrollo en el Atromitos FC, de Grecia, desde donde pasó al Ethnikos Asteras FC.

Cuenta con dos campeonatos con el Club Mangas: uno del Torneo Apertura y otro de la Primera División.

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