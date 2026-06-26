México envía ayuda humanitaria a Venezuela

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México lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales

México envió este jueves ayuda humanitaria a Venezuela tras los sismos del 24 de junio de 2026. Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana salieron a las 14:30 horas desde la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México.

El apoyo fue enviado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. En las aeronaves viajan rescatistas, médicos, enfermeros, camilleros, binomios canófilos, herramientas, equipo e insumos médicos para atender a la población afectada.

COMUNICADO CONJUNTO. "Envía México ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela tras afectaciones por sismos".https://t.co/A48b19BMxO pic.twitter.com/ZG6X2dbYHt — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 26, 2026

Ayuda humanitaria de México a Venezuela

El contingente está formado por 261 elementos: 240 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional. Entre ellos hay personal médico y especialistas en búsqueda y rescate.

También viajaron 18 binomios canófilos, entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Además, México envió 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo, junto con 2.7 toneladas de insumos médicos.

🇲🇽🙏🇻🇪 Llega la ayuda de México a Venezuela: pic.twitter.com/vxIZuykujT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026

México alista más apoyo para Venezuela

En las próximas horas saldrá un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana con más ayuda.

La aeronave llevará 8 toneladas de medicamentos y 4 toneladas de equipo y material para tareas de rescate y salvamento.

Cuando la delegación mexicana llegue a Venezuela y hable con las autoridades locales, se revisará si hace falta enviar más apoyo.

México expresa solidaridad tras sismos en Venezuela

El Gobierno de México lamentó las pérdidas humanas y materiales que dejaron los sismos en Venezuela.

También deseó pronta recuperación a las personas heridas y reiteró su apoyo solidario ante la emergencia.

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